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Московская область вышла на лидирующие позиции в РФ по производству молочной продукции

Общество
Московская область вышла на лидирующие позиции в РФ по производству молочной продукции
pixabay.com  /  Couleur

Москва, 18 февраля. Гранты от регионального министерства сельского хозяйства и природопользования Московской области помогли региону выйти в лидеры по производству молочной продукции, сообщает пресс-служба ведомства.

Качество выпускаемого молока, сыра и прочей молочной продукции на территории региона контролирует Московская областная ветеринарная лаборатория, а также в Раменском, Серпуховском и Наро-Фоминском ветучреждениях, пишет издание «Вести Подмосковья». В 2020 году сотрудники ветеринарных лабораторий Подмосковья сделали более 10,6 тысячи проб молока и готовой молочной продукции. В результате исследований нашли несоответствие в 353 образцах продуктов. В 2021 году изучили свыше 9,5 тысячи проб и обнаружили отклонения в 298 молочных продуктах.

Посредством мониторинга качества удается оградить рынок Подмосковья от некачественных продуктов и повысить качество молочной продукции в области. В ближайшие несколько лет в Подмосковье хотят реконструировать действующие молочные комплексы с переходом на новые технологии беспривязного содержания.

Как ранее сообщалось, резкий рост цен на молоко и молочную продукцию на российском рынке не ожидается в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РФ.

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Все новости / Общество / Московская область вышла на лидирующие позиции в РФ по производству молочной продукции
качество московская область лидер молочная продукция
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