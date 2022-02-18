Как прошел «День единения Украины», назначенный Зеленским вместо мифического «вторжения»

Киевские эксперты собрались в пресс-центре информагентства «Голoс.uа», чтобы подвести итоги «Дня единения Украины» — новоиспеченного праздника, «назначенного» президентом Владимиром Зеленским вместо мифического «вторжения», распиаренного западными СМИ. Эксперты попытались объяснить, для чего киевской власти вообще понадобился новый праздник, передает корреспондент ФАН из украинской столицы. Напоминаем, мнение украинского корреспондента ФАН может не совпадать с позицией издания.

Новоиспеченный «День единения Украины», на сторонний взгляд, прошел вроде бы «на ура». По всей стране поднимали государственные флаги, вместе разворачивали огромные жовто-блакитные полотнища на стадионах, пели гимн Украины и народные песни. Школьников выгоняли на торжественные линейки, призывая их надеть вышиванки и приготовить государственные флажки. Президент Зеленский выступал перед народом с не очень понятными речами, говоря:

«Мы у себя дома, на Украине, и никто наш дом не будет любить так, как мы любим. И только мы вместе сможем наш дом защитить».

В Верховной раде выступал хор, исполнявший государственный гимн «Ще не вмерла…», а простые граждане вешали себе на грудь жовто-блакитные ленточки. При этом вся страна целый день смотрела по всем каналам обязательный телемарафон, в ходе которого националисты из территориальной обороны обещали «отразить российское вторжение». А знаменитый повар Евгений Клопотенко в финале того же марафона пообещал — мол, «мы, украинцы, всех победим, потому что у нас есть борщ, и, пока мы будем его варить, мы будем едины». Со стороны все это выглядело как массовое помешательство. Или — сеанс самогипноза людей, которые хотят убедить себя в том, что они действительно едины, и в том, что они совершенно ничего не боятся.

Федеральное агентство новостей / Денис Машкин

Однако, по мнению наблюдателей, и то и другое было неправдой. При всем обилии «единительной» риторики украинцы прекрасно помнили, что страна глубоко расколота — по национальной, языковой, религиозной и многим другим линиям. А о том, как здесь «не боятся», говорило массовое бегство местных богатеев в Европу, а тех, кто победнее, — во Львов. Очередной наспех утвержденный властью праздник при ближайшем рассмотрении смотрелся довольно жалко.

О том, для чего «День единения» вообще понадобился власти, в агентстве «Голoс.uа» говорили ведущие киевские аналитики. По мнению директора Украинского института политики Руслана Бортника, таким образом Киев попытался снять накопившееся у украинцев психологическое напряжение от военной истерии.

«Режим Зеленского при всех его минусах — крайне профессионален в управлении настроениями и эмоциями украинцев. Начиная с октября 2021-го Украина находилась под практически непрерывным давлением, когда Запад неуклонно нагнетал страх по поводу «вторжения России». Наше общество все больше напоминало пружину, которую сжимают все сильнее и сильнее. Да, массовой паники на Украине не было, но в каждой украинской семье чувствовалось нарастающее напряжение, — отметил Бортник. — Власть понимала, что в назначенные Западом даты 15-16 февраля пружина общественного напряжения разожмется и последует выплеск общественной энергии. А значит, эту «разрядку» нужно использовать и даже возглавить. Для этого и был придуман «День Единения», а общественное напряжение решили снять официальными патриотическими обрядами».

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Не одержав никаких видимых успехов, президент Зеленский в некоторой степени стал «победителем негативных эмоций» в общественном сознании украинцев, признал эксперт.

«В целом это хорошая политтехнология, примерно то же самое, но на сутки раньше сделал [президент США] Джо Байден. В своем обращении к нации он заявил, что «сделает все, чтобы защитить свободный мир от зла, которое находится на Востоке». Байден пообещал миру защиту со стороны США, а Зеленский возглавил процесс «освобождения от страха» внутри своей страны. В целом праздник на Украине был сделан наспех, и я лично назвал бы его «Днем единства против дезинформации западных «партнеров». Ведь волна военной истерии вокруг Украины нагнеталась именно на Западе», — отметил политолог.

По мнению эксперта, в самом «Дне единения» был элемент политического троллинга Киева в адрес Запада — мол, пока вы нагнетаете у нас войну, мы, вообще-то, празднуем единство.

«Сегодня Украина только так и может реагировать на действия «старших партнеров», ведь помешать им нагнетать обстановку она не в состоянии. С другой стороны — в этом есть огромная опасность: наше общество в какой-то момент подумало, что все завершилось. Но риск эскалации в Донбассе многократно увеличился, — отметил Бортник. — Увеличилась численность войск у линии соприкосновения, многократно усилились обстрелы. Стало ясно, что все худшее для страны, возможно, еще даже не начиналось. Так что прошедший «День единения» слишком рано расслабил украинцев, отвлек от того, что нужно тяжело работать для поиска политических компромиссов, без которых война в любой момент может прийти в наш дом».

Федеральное агентство новостей / Степан Коцаба

Аналитики отметили — Зеленский сделал себе отличный пиар на теме «вторжения России» и объединения украинцев. Но если бы он этого не сделал, то к широким массам обратился бы экс-президент Петр Порошенко, сообщив, мол, «это мы, патриоты, заставили Россию отступить». Тему социальной разрядки все равно кто-то из политиков должен был присвоить, и это сделала действующая власть. При этом аналитики отметили: сам по себе праздник был подготовлен ужасно — у него была лишь яркая «обертка», безо всякого содержания. Теперь его необходимо наполнять смыслами, но так, чтобы повестку единения не смогли перехватить националисты и правые радикалы.

Руслан Бортник также прокомментировал ситуацию вокруг Донбасса:

«Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что «Украина вернет Донбасс и Крым, а Россия заплатит за агрессию». По-моему, он не до конца понимает, что он говорит. Согласно официальной точке зрения, Киева, Крым и Донбасс — и так украинские, как же их можно вернуть? Власти до сих пор мыслят категориями территорий, а не людей. Вместо того чтобы говорить о восстановлении единства с населением этих территорий, нахождении общего языка, власти Украины мыслят шаблонно — по карте».

По мнению политолога, Киев просто не готов выполнять свою часть Минских соглашений.

«Об этом говорит фактический провал недавних нормандских переговоров. Я часто общаюсь с представителями власти Украины и сильно удивляюсь их поведению. Они счастливы, как дети, когда им удается в Минске или Берлине девять часов вести переговоры в «нормандском формате» и в итоге ни о чем не договориться. Они говорят: «Классно, мы ни на шаг не уступили свои позиции! Мы крутые, потому что мы всех развели за столом переговоров! Они думали, что мы пойдем на капитуляцию, а мы-то не пошли!» — поделился эксперт. — Я сказал одному крупному политику: «Хорошо, вот вы всех обставили. Но кто ответит за новые смерти солдат и гражданского населения?» Даже сегодня в Донбассе почти ежедневно гибнут люди, страна так и не смогла отгородиться от хронического конфликта. Этот регион остается «гирей» для евроинтеграции. В ЕС и НАТО Украину с ним никто не примет. К тому же война отпугивает любые инвестиции и любой рост благополучия в стране. А также создает условия для формирования на Украине «полудиктатуры», приводит к доминированию на улицах радикалов. Этот конфликт разрушает нас изнутри и ежегодно стоит сотен жизней наших сограждан. Эта «заноза», эта гиря на шее отпугивает от нас весь мир! А разрешение конфликта возвращает нам суверенитет, условия для экономического роста, дает нам выбор пути развития». К сожалению, этот высокий чиновник ничего не ответил мне на это — он просто закончил разговор», — резюмировал аналитик.

Накануне «Дня единения» украинские силовики резко усилили военную активность в Донбассе. ВСУ 29 раз за сутки обстреляли территории ЛНР и ДНР, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Сообщается, что украинские военные вели огонь с применением артиллерийских орудий, крупнокалиберных минометов и противотанковых управляемых ракет. В результате обстрелов были повреждены четыре многоквартирных дома в ЛНР.