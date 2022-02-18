Аналитик Хазин: Запад может использовать тербаты для разжигания войны в Донбассе

Москва, 18 февраля. Страны Запада во главе с США подготовили сценарий для разжигания боевых действий на Украине, заявил экономист и публицист Михаил Хазин.

В интервью изданию «Украина.ру» аналитик описал американский сценарий развязывания войны в Донбассе. По его словам, украинские власти знают о непричастности Москвы к нагнетанию военной истерии. Хазин отметил, что Запад может использовать территориальные батальоны для разжигания боевых действий на юго-востоке Украины.

«Единственное, что можно попытаться сделать — это устроить провокацию с участием тербатов националистов. На Украине много разного рода боевиков из разных стран, которых специально готовили», — говорит эксперт.

Хазин подчеркнул, что боевики могут попытаться организовать прорыв. Он убежден, что ВСУ после этого или будут отведены от линии соприкосновения, или разбегутся. При этом аналитик отметил, что армии ЛДНР в случае агрессии дадут жесткий ответ.

«Отреагируют на провокацию и дойдут до границ своих областей, что будет обрисовано Западом как "вторжение". С этого момента на Украине начнется дестабилизация вплоть до бегства правительства из Киева», — заявил он.

Ранее телеканал RT сообщал, что обстановка на линии разграничения в Донбассе резко обострилась. В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по территории республики почти 70 мин и снарядов.