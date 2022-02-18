Песков поделился прогнозом о пресс-конференции по итогам встречи Путина и Лукашенко

Москва, 18 февраля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поделился предположениями о возможной пресс-конференции по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

По словам официального представителя Кремля, это рабочий визит. После того, как Путин и Лукашенко проведут переговоры, они решат, будут ли делать заявление для представителей прессы, пояснил Песков.

«Это рабочий визит. Поговорят, позавтракают и решат - хотят ли делать заявление для прессы или нет», — сказал он.

Как сообщалось ранее, Лукашенко прилетел в Москву для встречи с российским лидером. Президенты планируют обсудить развитие торгово-экономического сотрудничества, а также совместные действия по обеспечению национальных интересов РФ и Белоруссии.