Киев, 18 февраля. В Минских соглашениях уже как минимум несколько лет кроется ловушка для ЛДНР, о которой в Киеве даже не догадываются.

Иначе украинская власть давно бы сменила тактику на переговорах по Донбассу и занялась бурной имитацией выполнения всех прописанных в мирных договоренностях условий.

Об опасных нюансах дальнейших переговоров с Киевом по Донбассу зрителей политического шоу Владимира Соловьева предупредил политолог Сергей Михеев, попросив сравнить нынешнюю Украину с Украиной семилетней давности. Эксперт подчеркнул, что страна, подписывавшая Минские соглашения в 2015 году, так радикально изменилась, что можно с полной уверенностью констатировать ее исчезновение. Той Украины больше нет по многим параметрам, и в этом кроется большая опасность для Донецкой и Луганской народных республик.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

«Слушайте, восемь лет прошло. Ситуация сильно изменилась. Когда эти Минские соглашения подписывались, для Донецка и Луганска это было одно, а сегодня это совершенно другое. Мы становимся заложниками этой своей принципиальной приверженности Минску-2. Я вообще удивляюсь, как в Киеве еще не додумались сымитировать исполнение этих договоренностей. Ведь имитация соглашений приведет к катастрофе в Донбассе. Из-за нестабильности Украины Минские соглашения лишаются гарантий их выполнения. Изменения в конституцию? Да Киев давно вытирает ноги о свою конституцию. Ни к какой федерализации это не приведет. Пункт о том, что в ЛДНР должна остаться народная милиция Украина нарушит первым и быстренько перекроит законодательство. Мы должны понять, что Украина, подписавшая эти соглашения, давно исчезла. Мы имеем дело с другой страной и действовать должны совсем по-другому», — не сдерживая эмоций, призвал политолог.

Михеев подчеркнул, что Минские соглашения на самом деле утратили свою эффективность с тех самых пор, как Киев начал активно менять свою конституцию. Теперь это совершенно другая страна, если ее вообще еще можно называть страной, поэтому любые договоренности с Киевом должны быть в крайнем случае обновлены, причем по каждому пункту. В ином случае Донбасс ждет катастрофа.

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