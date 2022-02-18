Прощание с актером Геннадием Юхтиным пройдет 22 февраля

Москва, 18 февраля. Церемония прощания с народным артистом России Геннадием Юхтиным пройдет 22 февраля в ритуальном зале ЦКБ. Об этом заявили в Союзе кинематографистов России.

Геннадий Юхтин скончался в пятницу, 18 февраля, в возрасте 89 лет. Ранее он был госпитализирован после заражения коронавирусной инфекцией, актер находился в тяжелом состоянии.

«Прощание, скорее всего, состоится в ритуальном зале ЦКБ во вторник», — цитирует ТАСС заявление представителей Союза кинематгорафистов России.

Российскому зрителю Юхтин известен по ролям в фильмах «Чужая родня», «Туманность Андромеды», Баллада о солдате» и других. На его счету роли более чем в 120 картинах и сериалах.