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Глава СОМБ Иванов поблагодарил МИД РФ за защиту интересов России в ЦАР

Весь мир
Глава СОМБ Иванов поблагодарил МИД РФ за защиту интересов России в ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Москва, 18 февраля. Министерство иностранных дел ответило на запрос главы Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александра Иванова о дезинформационной компании западных СМИ против отечественных инструкторов, работающих в Африке.

«В своем ответе о противодействии санкционной политике Евросоюза заместитель Министра иностранных дел РФ и выдающийся российский дипломат Александр Викторович Грушко подтвердил, что антироссийская риторика Европарламента является прямым следствием активно раскручиваемой на Западе массированной информационно-пропагандистской кампании, с помощью которой США и их европейские союзники стремятся сдержать развитие нашей страны и воспрепятствовать реализации ее самостоятельного курса в международных делах», — написано в публикации на официальной странице СОМБ во Вконтакте.

Глава СОМБ Иванов поблагодарил МИД РФ за защиту интересов России в ЦАР
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Представители организации отметили, что внешнеполитическое ведомство России подтвердило их заявление о том, что иностранные акторы намеренно распространяют недостоверную информацию об отечественных инструкторах, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера»:

«Данное заявление МИД РФ подтверждает позицию СОМБ о целенаправленной пропагандистской кампании, направленной на очернение деятельности российских граждан в ЦАР, неоднократно высказанную Александром Ивановым.

СОМБ выражает благодарность Министерству иностранных дел за последовательную работу по защите свобод и интересов граждан России за рубежом!»

Обращение СОМБ было связано с принятой Европарламентом резолюцией о санкциях в отношении «ЧВК Вагнера». В соответствии с этими документами, практически любого гражданина России, работающего за рубежом, можно причислить к сотрудникам упомянутой компании.

Ранее журналисты Центральноафриканской Республики раскрыли связь прозападных изданий с местными боевиками. Сотрудники Le Potentiel Centrafricain сообщили, что корреспонденты Corbeau News активно взаимодействуют с радикалами и пытаются дискредитировать союзников правительства.

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