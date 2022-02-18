Песков ответил на вопрос, как ночью спит Путин

Москва, 18 февраля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин спокойно спит ночью.

По словам официального представителя Кремля, сон главы государства отличается спокойствием. Журналисты также поинтересовались, как спит пресс-секретарь российского лидера.

«Не менее спокойно. Но чутко», — подчеркнул Песков.

Ранее стало известно, что кремлевский стол, за которым Владимир Путин проводил переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, получил популярность в соцсетях по всему миру. Стол стал героем множества мемов.