Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 13:49
13:48
Экономика
Силуанов назвал преимущества легализации криптовалюты в России
13:48
Происшествия
Ростовского пенсионера нашли повешенным в собственной квартире
13:47
Происшествия
Правоохранители начали проверку после схода снега на мать с детьми в Подмосковье
13:46
Происшествия
Задержан глава Партизанского района Приморского края
13:46
Политика
Пилот Air Moldova обратился к украинцам, написав в небе «Расслабьтесь»
13:43
Общество
Журнал Elle опубликовал лунный гороскоп на 18 февраля
13:40
Общество
«Меня поздравляли с олимпийским золотом»: Корнелюк оценил победу Щербаковой под его музыку
13:38
Происшествия
Неадекватного юношу с окровавленными руками заметили на Стрельненском шоссе в Горбунках
13:38
Экономика
«Оператор ГТС Украины» сообщил о росте заявок на прокачку газа в 1,6 раза
13:36
Происшествия
Подозреваемый в убийстве туриста из Москвы в КЧР сам пришел в полицию
Все новости

Глава Росгвардии Золотов присвоил новые воинские звания лыжникам-олимпийцам

Армия
Глава Росгвардии Золотов присвоил новые воинские звания лыжникам-олимпийцам
ИА «Политика Сегодня»  /  Валерия Покидова

Москва, 18 февраля. Глава Росгвардии Виктор Золотов принял решение о досрочном присвоении новых воинских званий лыжникам-олимпийцам.

Как сообщили в ведомстве, капитан Сергей Устюгов получил звание майора. В то же время старший лейтенант Татьяна Сорина была повышена до капитана.

Ранее сообщалось, что спецназ Северо-Западного округа Росгвардии провел в Ленинградской области учения. В рамках тренировочного мероприятия бойцы отработали ведение огня из пулеметов и снайперских винтовок с разных дистанций.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Глава Росгвардии Золотов присвоил новые воинские звания лыжникам-олимпийцам
росгвардия олимпиада золотов
Комментировать