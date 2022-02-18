Глава Росгвардии Золотов присвоил новые воинские звания лыжникам-олимпийцам

Москва, 18 февраля. Глава Росгвардии Виктор Золотов принял решение о досрочном присвоении новых воинских званий лыжникам-олимпийцам.

Как сообщили в ведомстве, капитан Сергей Устюгов получил звание майора. В то же время старший лейтенант Татьяна Сорина была повышена до капитана.

Ранее сообщалось, что спецназ Северо-Западного округа Росгвардии провел в Ленинградской области учения. В рамках тренировочного мероприятия бойцы отработали ведение огня из пулеметов и снайперских винтовок с разных дистанций.