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Захарова заявила, что российские фигуристки «сотворили историю» на Олимпиаде в Пекине

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 13:32
Общество
Захарова заявила, что российские фигуристки «сотворили историю» на Олимпиаде в Пекине
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 18 февраля. Официальный представители Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала выступление российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине. По ее словам, они «сотворили историю».

Захарова отметила, что она посмотрела выступление фигуристок несколько раз после возвращения с работы. Она подчеркнула, что для юных фигуристок Олимпиада становится отправной точкой для дальнейшего развития. Однако они уже сумели сотворить историю, несмотря на юный возраст, заявила Захарова.

«Вам нет и 18, а вы уже сотворили историю: мирового спорта, страны, свою собственную. И это только начало. Обжигающее, невероятное, не поддающееся осознанию. Но начало. Возвращайтесь в эти моменты, но идите вперед. С любовью и верой», — прокомментировала она в публикации, размещенной в ее канале в мессенджере Telegram.

Одиночный турнир в женском фигурном катании на 24-х зимних Олимпийских играх в Пекине выиграла фигуристка Анна Щербакова. Она набрала 255,95 балла. Второе место заняла Александра Трусова. Фигуристки попали в тройку сильнейших спортсменов планеты.

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Мария Захарова олимпиада фигурное катание
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