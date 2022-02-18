Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 13:49
13:48
Экономика
Силуанов назвал преимущества легализации криптовалюты в России
13:48
Происшествия
Ростовского пенсионера нашли повешенным в собственной квартире
13:47
Происшествия
Правоохранители начали проверку после схода снега на мать с детьми в Подмосковье
13:46
Происшествия
Задержан глава Партизанского района Приморского края
13:46
Политика
Пилот Air Moldova обратился к украинцам, написав в небе «Расслабьтесь»
13:43
Общество
Журнал Elle опубликовал лунный гороскоп на 18 февраля
13:40
Общество
«Меня поздравляли с олимпийским золотом»: Корнелюк оценил победу Щербаковой под его музыку
13:38
Происшествия
Неадекватного юношу с окровавленными руками заметили на Стрельненском шоссе в Горбунках
13:38
Экономика
«Оператор ГТС Украины» сообщил о росте заявок на прокачку газа в 1,6 раза
13:36
Происшествия
Подозреваемый в убийстве туриста из Москвы в КЧР сам пришел в полицию
Все новости

Дмитрий Песков не согласился с мнением главы МОК Баха о жестокости в фигурном катании

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 13:22
Олимпийские игры 2022
Дмитрий Песков не согласился с мнением главы МОК Баха о жестокости в фигурном катании
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Пекин, 18 февраля. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков выразил несогласие с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом по поводу жесткости тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Заслуженный тренер России раскритиковала свою подопечную Камилу Валиеву сразу после выступления спортсменки в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине. Тутберидзе спросила 15-летнюю фигуристку, почему та сдалась после неудачного выполнения технических элементов. Во время объявления итоговых результатов было видно недовольство тренера Камилы Валиевой.

Глава МОК Томас Бах на пресс-конференции, которая была приурочена к завершению 24-х зимних Олимпийских игр, раскритиковал Этери Тутберидзе за то, что она не поддержала Валиеву сразу после проката спортсменки в произвольной программе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Баха.

«Томас Бах весьма авторитетный человек в мировом спорте, возглавляет Олимпийский комитет и международный, поэтому мы с уважением относимся к его мнению, но не обязательно с ним соглашаемся. Ему не нравится жесткость наших тренеров, но все знают, что в спорте жесткость тренеров — это залог побед учеников», — сообщил пресс-секретарь президента России.

Ранее чемпион мира по биатлону Антон Шипулин прокомментировал допинг-скандал с участием российской фигуристки Камилы Валиевой. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту считает, что в данном инциденте видится политический подтекст.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Дмитрий Песков не согласился с мнением главы МОК Баха о жестокости в фигурном катании
Дмитрий Песков Томас Бах мок спорт олимпиада
Комментировать