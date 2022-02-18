Дмитрий Песков не согласился с мнением главы МОК Баха о жестокости в фигурном катании

Пекин, 18 февраля. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков выразил несогласие с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом по поводу жесткости тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Заслуженный тренер России раскритиковала свою подопечную Камилу Валиеву сразу после выступления спортсменки в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине. Тутберидзе спросила 15-летнюю фигуристку, почему та сдалась после неудачного выполнения технических элементов. Во время объявления итоговых результатов было видно недовольство тренера Камилы Валиевой.

Глава МОК Томас Бах на пресс-конференции, которая была приурочена к завершению 24-х зимних Олимпийских игр, раскритиковал Этери Тутберидзе за то, что она не поддержала Валиеву сразу после проката спортсменки в произвольной программе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Баха.

«Томас Бах весьма авторитетный человек в мировом спорте, возглавляет Олимпийский комитет и международный, поэтому мы с уважением относимся к его мнению, но не обязательно с ним соглашаемся. Ему не нравится жесткость наших тренеров, но все знают, что в спорте жесткость тренеров — это залог побед учеников», — сообщил пресс-секретарь президента России.

Ранее чемпион мира по биатлону Антон Шипулин прокомментировал допинг-скандал с участием российской фигуристки Камилы Валиевой. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту считает, что в данном инциденте видится политический подтекст.