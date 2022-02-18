Песков назвал высылку дипломата Гормана из Москвы ответом России на провокацию США

Москва, 18 февраля. Высылка посла США Барта Гормана из России является ответом Москвы на провокацию американской стороны.

Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Это ответная мера Москвы, которую нельзя расценивать как акт провокации, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

«Что касается высылки американского дипломата, это ответная мера, и опять — это не может быть мерой, которая является актом, провоцирующим что-то. Это ответ на провокацию», — сказал Песков.

Как стало известно ранее, о ситуации с высылкой Гормана высказалась представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, соответствующее решение было принято в качестве ответной меры на сокращение российской дипмиссии в Вашингтоне.