Песков: Лукашенко обсудит с Путиным свое присутствие на учениях ВС РФ

Москва, 18 февраля. Присутствие президента Белоруссии Александра Лукашенко на учениях сил стратегического сдерживания в России будет зависеть от их совместного решения с Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, глава белорусского государства обсудит возможность своего присутствия на маневрах ВС РФ с президентом России.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ анонсировало пуски баллистических и крылатых ракет в рамках учений российских вооруженных сил. По данным ведомства, тренировочные мероприятия пройдут 19 февраля. В маневрах задействуют силы ВКС РФ, Южного военного округа, Северного и Черноморского флотов, а также РВСН.