Тарасова призвала представителей МОК вместо российских тренеров следить за собой

Пекин, 18 февраля. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова эмоционально отреагировала на критику главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в адрес тренеров российских фигуристок.

Бах на пресс-конференции осудил тренеров российских фигуристок за холодность к Камиле Валиевой после провального проката в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине. Тарасова резко отреагировала на критику главы МОК в адрес тренеров.

«Подлецы и мерзавцы в этом МОК сидят. Пусть сначала на себя посмотрят, а не на поведение окружения наших спортсменов», — заявила Тарасова изданию Sport24.

Валиева допустила несколько ошибок во время выступления в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине и заняла четвертое место. Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова, второе место досталось российской фигуристке Александре Трусовой.

Глава МОК заявил, что не видит вины комитета в провальном выступлении Валиевой. Бах считает, что винить нужно тех, кто ответственен за попадание триметазидина в организм фигуристки.