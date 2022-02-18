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Политолог Васильев предположил, что ситуация на Украине не изменится до окончания Олимпиады

Политика
Политолог Васильев предположил, что ситуация на Украине не изменится до окончания Олимпиады
Pr Scr You Tube

Москва, 18 февраля. Активных действий вокруг Украины не стоит ждать до окончания Олимпийских игр, которые проходят в Пекине. Об этом заявил политолог-американист Владимир Васильев.

Ситуация вокруг Украины меняется молниеносно, однако до окончания Олимпиады никаких кардинальных изменений не будет, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Власти США продолжают нагнетать обстановку, заявляя о якобы возможном вторжении России на Украину, несмотря на то, что российские войска несколько дней назад начали возвращаться в места постоянной дислокации после учений. По мнению Вашингтона, военные действия все равно должны скоро начаться, поэтому США разрабатывают санкции в отношении РФ.

Политолог также отметил, что созданные США фейки о «российском вторжении» могут обернуться для них самих же неприятными последствиями. Этими заявлениями они загнали себя в ловушку. Сегодня на повестке дня в Вашингтоне стоит важный вопрос, как уменьшить созданную истерию по поводу «вторжения» России на Украину и не потерять лицо, считает Васильев.

Однако США не торопятся брать свои слова назад, а продолжают заявлять о высокой вероятности «нападения» со стороны России. Васильев подчеркнул, что стоит дождаться конца Олимпийских игр, а пока рано делать выводы.

Ранее сообщалось, что США отказались от своих слов о точной дате «вторжения» РФ на Украину. По словам представителя Госдепартамента США Неда Прайса, Вашингтон никогда не выступал с анонсом точной даты «российского нападения», а просто «предупреждал» о неспокойной обстановке вокруг украинских границ.

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