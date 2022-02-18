Политолог Васильев предположил, что ситуация на Украине не изменится до окончания Олимпиады

Москва, 18 февраля. Активных действий вокруг Украины не стоит ждать до окончания Олимпийских игр, которые проходят в Пекине. Об этом заявил политолог-американист Владимир Васильев.

Ситуация вокруг Украины меняется молниеносно, однако до окончания Олимпиады никаких кардинальных изменений не будет, заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Власти США продолжают нагнетать обстановку, заявляя о якобы возможном вторжении России на Украину, несмотря на то, что российские войска несколько дней назад начали возвращаться в места постоянной дислокации после учений. По мнению Вашингтона, военные действия все равно должны скоро начаться, поэтому США разрабатывают санкции в отношении РФ.

Политолог также отметил, что созданные США фейки о «российском вторжении» могут обернуться для них самих же неприятными последствиями. Этими заявлениями они загнали себя в ловушку. Сегодня на повестке дня в Вашингтоне стоит важный вопрос, как уменьшить созданную истерию по поводу «вторжения» России на Украину и не потерять лицо, считает Васильев.

Однако США не торопятся брать свои слова назад, а продолжают заявлять о высокой вероятности «нападения» со стороны России. Васильев подчеркнул, что стоит дождаться конца Олимпийских игр, а пока рано делать выводы.

Ранее сообщалось, что США отказались от своих слов о точной дате «вторжения» РФ на Украину. По словам представителя Госдепартамента США Неда Прайса, Вашингтон никогда не выступал с анонсом точной даты «российского нападения», а просто «предупреждал» о неспокойной обстановке вокруг украинских границ.