Песков: учения сил стратегического сдерживания пройдут под руководством Путина

Москва, 18 февраля. Учения сил стратегического сдерживания пройдут при участии президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, президент будет находиться в ситуационном центре и контролировать ход маневров, подразумевающий запуски баллистических ракет.

«Подобные учения, тренировочные пуски невозможны без главы государства», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что учения пройдут 19 февраля. В маневрах задействуют силы ВКС РФ, Южного военного округа, Северного и Черноморского флотов, а также РВСН.