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Песков: нельзя обсуждать гарантии безопасности одной страны, не учитывая интересы всех

Политика
Песков: нельзя обсуждать гарантии безопасности одной страны, не учитывая интересы всех
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 18 февраля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о гарантиях безопасности страны.

По словам Пескова, нельзя обсуждать гарантии безопасности одной страны, не учитывая интересы остальных государств.

Ранее Зеленский потребовал от стран Запада гарантий для Украины. Он призвал принять «глобальный документ по безопасности» с гарантиями для Киева. По его словам, для Киева это будет единственной альтернативой нынешней ситуации. Также президент уточнил, что в документе должно быть несколько пунктов о безопасности.

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