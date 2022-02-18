Эксперт Переславский объяснил, почему американский бензин дешевле российского

Москва, 18 февраля. Бензин в США может быть дешевле, чем в России, поскольку там на налоги и акцизы приходится 20% розничной стоимости, а в нашей стране — почти 70%. Об этому агентству «Прайм» рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Американским компаниям помогают выжить в пандемию субсидии, поскольку власти заинтересованы в развитии добывающей отрасли. В данный момент только половина потребностей США в топливе покрывается за счет производителей, но в планах достигнуть показателя в 65–70%.

Расходы на разведку, бурение и логистику в РФ выше, и это также влияет на ситуацию.

«В России, учитывая массу скважин в труднодоступных местах, эти расходы несколько выше, чем в США, где есть несколько больших нефтяных месторождений, которые активно эксплуатируются различными компаниями, плюс морские пласты нефти, установка буровых вышек на которых также выходит дешевле, чем добыча в условной тундре», — пояснил Переславский.

Россия планирует исследовать арктический шельф и организовать добычу нефти в этом регионе, что тоже потребует солидных затрат.

Кроме того, нефтяной бизнес в США частный, поэтому государство получает немного доходов. В РФ же отрасль находится под контролем государства, практически у всех крупных компаний в учредителях есть госструктуры, поэтому доходы поступают в казну, заметил эксперт.

В январе стоимость бензина 95Е10 и 98Е на заправках Финляндии впервые за несколько лет поднялась выше 2 евро за литр,