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Эксперт Переславский объяснил, почему американский бензин дешевле российского

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 13:00
Экономика
Эксперт Переславский объяснил, почему американский бензин дешевле российского
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 18 февраля. Бензин в США может быть дешевле, чем в России, поскольку там на налоги и акцизы приходится 20% розничной стоимости, а в нашей стране — почти 70%. Об этому агентству «Прайм» рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Американским компаниям помогают выжить в пандемию субсидии, поскольку власти заинтересованы в развитии добывающей отрасли. В данный момент только половина потребностей США в топливе покрывается за счет производителей, но в планах достигнуть показателя в 65–70%.

Расходы на разведку, бурение и логистику в РФ выше, и это также влияет на ситуацию.

«В России, учитывая массу скважин в труднодоступных местах, эти расходы несколько выше, чем в США, где есть несколько больших нефтяных месторождений, которые активно эксплуатируются различными компаниями, плюс морские пласты нефти, установка буровых вышек на которых также выходит дешевле, чем добыча в условной тундре», — пояснил Переславский.

Россия планирует исследовать арктический шельф и организовать добычу нефти в этом регионе, что тоже потребует солидных затрат.

Кроме того, нефтяной бизнес в США частный, поэтому государство получает немного доходов. В РФ же отрасль находится под контролем государства, практически у всех крупных компаний в учредителях есть госструктуры, поэтому доходы поступают в казну, заметил эксперт.

В январе стоимость бензина 95Е10 и 98Е на заправках Финляндии впервые за несколько лет поднялась выше 2 евро за литр,

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Все новости / Экономика / Эксперт Переславский объяснил, почему американский бензин дешевле российского
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