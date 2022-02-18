Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 16:48
16:47
Экономика
Экономист оценил перспективы криптовалют в России после вступления Binance в АБР
16:46
Происшествия
Деятельность шести ячеек террористических организаций пресекли на Урале в 2021 году
16:46
Армия
Генсек ООН Гутерреш: вооруженный конфликт на Украине станет катастрофой
16:43
Армия
Путин и Лукашенко договорились расширять военное сотрудничество
16:42
Олимпийские игры 2022
Китайский дуэт Суй Вэньцзин и Хань Цун установил мировой рекорд на ОИ-2022
16:38
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко завершились спустя 2,5 часа
16:33
Олимпийские игры 2022
Сенатор Иван Абрамов назвал обвинения WADA в отношении Валиевой надуманными
16:32
Происшествия
Суд заменил условное наказание брату Навального на реальный срок
16:28
Экономика
Молдавия планирует оплатить очередную поставку «Газпрома» до вечера 21 февраля
16:28
Происшествия
Водителя серой «Волги» разыскивают на Среднем Урале за попытку похищения детей
Все новости

«Присягнувший Майдану русофоб-нацист»: политолог Кот составил портрет «успешного украинца»
Политика
«Присягнувший Майдану русофоб-нацист»: политолог Кот составил портрет «успешного украинца»
Федеральное агентство новостей  / 

За все годы безраздельного господства на Украине Запад выпотрошил эту несчастную страну. Об этом в интервью ФАН заявил декан факультета медиакоммуникаций МГИК, политолог Юрий Кот.

Украинские военные зафиксировали 60 нарушений режима прекращения огня в Донбассе за 24 часа, один военнослужащий ранен. Власти Донецкой Народной Республики сообщают о минометном обстреле поселка Гольмовский и артиллерийском ударе ВСУ по поселку Петровское.

«Вся эта ненависть, которую украинские военные демонстрируют в Донбассе, безусловно, была взращена при помощи Запада, — убежден Кот. — За последние годы он запустил на Украине болезнетворные, чуть ли не раковые процессы по нацификации населения. К русофобии людей приучают в детских садах, в школах, в университетах и просто на улицах городов!»

«Присягнувший Майдану русофоб-нацист»: Кот составил портрет «успешного украинца»
Федеральное агентство новостей /

Кроме того, продолжил политолог, американцы превратили Украину в клептократическое государство, в котором вся власть сосредоточена в руках у местных элит, совершенно не думающих о простом народе.

«В рамках этой системы добиться успеха в стране может лишь прозападный, присягнувший Майдану русофоб-нацист, — убежден эксперт. — Никакие другие варианты для человека, который хочет состояться в этой стране, просто недоступны. Ты должен обязательно проявить все эти мерзкие качества, чтобы получить какую-нибудь должность и пост».

Ранее председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин объяснил, почему Украине не поможет закон о запрете антисемитизма.

Вернуться назад
Все новости / Политика / «Присягнувший Майдану русофоб-нацист»: политолог Кот составил портрет «успешного украинца»
россия сша украина кот русофобы нацист
Комментировать