За все годы безраздельного господства на Украине Запад выпотрошил эту несчастную страну. Об этом в интервью ФАН заявил декан факультета медиакоммуникаций МГИК, политолог Юрий Кот.

Украинские военные зафиксировали 60 нарушений режима прекращения огня в Донбассе за 24 часа, один военнослужащий ранен. Власти Донецкой Народной Республики сообщают о минометном обстреле поселка Гольмовский и артиллерийском ударе ВСУ по поселку Петровское.

«Вся эта ненависть, которую украинские военные демонстрируют в Донбассе, безусловно, была взращена при помощи Запада, — убежден Кот. — За последние годы он запустил на Украине болезнетворные, чуть ли не раковые процессы по нацификации населения. К русофобии людей приучают в детских садах, в школах, в университетах и просто на улицах городов!»

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, продолжил политолог, американцы превратили Украину в клептократическое государство, в котором вся власть сосредоточена в руках у местных элит, совершенно не думающих о простом народе.

«В рамках этой системы добиться успеха в стране может лишь прозападный, присягнувший Майдану русофоб-нацист, — убежден эксперт. — Никакие другие варианты для человека, который хочет состояться в этой стране, просто недоступны. Ты должен обязательно проявить все эти мерзкие качества, чтобы получить какую-нибудь должность и пост».

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