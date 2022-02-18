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Sohu: Россия быстро раскусила план США с подготовкой провокации в Южно-Китайском море

Армия
Sohu: Россия быстро раскусила план США с подготовкой провокации в Южно-Китайском море
wikipedia.org  /  USA Tech. Sgt. Matt Hecht/108th Win

Пекин, 18 февраля. Американские самолеты-разведчики стали чаще проводить полеты над Южно-Китайским морем, подтолкнув Россию к неожиданным действиям.

В публикации китайского издания Sohu говорится, что Пентагон стал активнее проводить разведывательные полеты в регионе после инцидента с истребителем F-35C. Не так давно самолет упал в море во время посадки на авианосец USS Carl Vinson. США задействовали авиацию для поиска его обломков, передает «ПолитРоссия».

Авторы статьи считают, что американцы привлекли большое число самолетов не только для этих целей. Они использовали крушение F-35C в качестве повода для слежки за ВМС Китая. Однако Россия быстро раскусила план США с подготовкой провокации в Южно-Китайском море.

«Китайское министерство иностранных дел не стало выражать большой заинтересованности к происходящему. Куда ярче отреагировали в РФ», — говорят аналитики.

Ответ Москвы на полеты самолетов-разведчиков поставил США в тупик. Российская сторона предложила Пекину начать совместные военные учения в Южно-Китайском море. Также было заявлено о необходимости дать ответ на американские провокации в регионе.

Ранее телеканал RT сообщал, что США перебросили на британскую авиабазу группу стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие. Отмечалось также, что Москва учениями в разных регионах мира пытается отучить Вашингтон от провокаций.

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