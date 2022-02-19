Уничтожение всего русского: политолог Кот о целях Запада на Украине

Не исключено, что у народных республик Донбасса хватит сил для противостояния наступлению ВСУ. Об этом в интервью ФАН заявил декан факультета медиакоммуникаций МГИК, политолог Юрий Кот.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин назвал безосновательными и опасными инсинуации о якобы планах нападения России на Украину. Он отметил, что Запад тем самым лишь «услужливо предлагает РФ военные сценарии».

«Американцам и их прихвостням очень хотелось бы втолкнуть нас в один из таких сценариев, — заметил Кот. — Им не терпится увидеть, как русские люди будут убивать друг друга. Но тут надо отметить, что просто так «забирать» Украину мы не собираемся — освобождать народ этой страны, который является также частью российского народа, мы будем таким образом, чтобы не пролилась ни одна капля его крови».

У Запада же, продолжил политолог, в этом отношении совершенно иные планы.

Федеральное агентство новостей / ФАН

«Его стратегической задачей на Украине является уничтожение всего русского: от ментальности и культурного кода до непосредственно самих людей, — отметил эксперт. — Так что все эти американские военные сценарии имеют под собой только одну цель: втюхать Украину в зону ответственности России. Для этого и были разработаны варианты всех этих провокаций».

Собеседник ФАН убежден, что таким образом Запад пытается замаскировать свое собственное наступление на Донбасс.

«Но не исключено, что у народных республик хватит сил для противостояния наступлению ВСУ», — подчеркнул Кот.

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