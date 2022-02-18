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Российские биатлонисты остались без золота на Олимпиаде

Олимпийские игры 2022
Российские биатлонисты остались без золота на Олимпиаде
Global Look Press  /  Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency

Пекин, 18 февраля. Российские биатлонисты не смогли завоевать золотых медалей в гонках на зимних Олимпийских играх 2022 года.

Заключительная биатлонная гонка на ОИ-2022 состоялась 18 февраля. Победителем мужского масс-старта стал норвежец Йоханнес Бе, преодолевший 15-километровую дистанцию за 38 минут 14,4 секунды. Второе место в гонке с общего старта занял Мартин Понсилуома из Швеции. Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен замкнул тройку призеров.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов. Он пришел к финишу 15-м. Российские биатлонисты завоевали на ОИ-2022 в Пекине четыре награды — три бронзы и одно серебро.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские спортсмены выступают на ОИ-2022 под флагом ОКР.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Российские биатлонисты остались без золота на Олимпиаде
спорт биатлон олимпиада сборная россии ои-2022
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