Российские биатлонисты остались без золота на Олимпиаде

Пекин, 18 февраля. Российские биатлонисты не смогли завоевать золотых медалей в гонках на зимних Олимпийских играх 2022 года.

Заключительная биатлонная гонка на ОИ-2022 состоялась 18 февраля. Победителем мужского масс-старта стал норвежец Йоханнес Бе, преодолевший 15-километровую дистанцию за 38 минут 14,4 секунды. Второе место в гонке с общего старта занял Мартин Понсилуома из Швеции. Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен замкнул тройку призеров.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов. Он пришел к финишу 15-м. Российские биатлонисты завоевали на ОИ-2022 в Пекине четыре награды — три бронзы и одно серебро.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские спортсмены выступают на ОИ-2022 под флагом ОКР.