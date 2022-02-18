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Сатановский предложил комику Харламову ответить на обращение Байдена к россиянам

Политика
Сатановский предложил комику Харламову ответить на обращение Байдена к россиянам
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 18 февраля. Российский политолог и востоковед Евгений Сатановский раскритиковал выступление президента США Джо Байдена про Россию и Украину.

Ранее Байден заявил, что американцы не считают россиян врагами, но США могут ввести санкции против Москвы в случае «вторжения» на Украину. В результате пострадают также и граждане Соединенных Штатов, сказал он.

Сатановский в свою очередь назвал неожиданного человека, который сможет «достойно» ответить Байдену. Причем это не президент России и даже не кто-то из политиков.

Сатановский предложил комику Харламову ответить на обращение Байдена к россиянам
instagram.com / @garikkharlamov

«После выступления Байдена провел опрос у себя в соцсетях. 54% считают, что на обращение американского лидера к россиянам должны ответить отечественные юмористы. К примеру, Гарик Харламов. У него есть миниатюра, где он перевоплощается в Дональда Трампа. Пусть в этом образе с Байденом и говорит», — сказал политолог.

По мнению политолога, Россия не должна недооценивать подобные сигналы США и Запада.

Ранее Байден сообщил, что не планирует в ближайшее время созваниваться с российским лидером Владимиром Путиным. По его мнению, угроза «вторжения» РФ на Украину якобы очень высока.

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россия сша сатановский
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