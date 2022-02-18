Российский бизнес призвал смягчить новые правила отпуска топлива на АЗС

Москва, 18 февраля. Правительство России готовится снизить допустимую для АЗС погрешность при заправке. Однако такая мера может оказаться излишней для рынка, пишут «Известия», ссылаясь на президента Независимого топливного союза (НТС) Павла Баженова.

Нововведение должно вступить в силу с 1 января 2024 года, и в НТС считают, что оно грозит серьезными проблемами. Большинство операторов не смогут провести необходимую модернизацию по независящим от них причинам.

«Нужно учитывать, что материальные условия для реализации с 1 января 2024 года более строгих требований к точности налива топлива не созданы. Заводами-изготовителями не налажено производство топливораздаточных колонок», — заявил Баженов в обрашении к Госдуме.

Между тем на глобальном рынке наблюдается дефицит дизельного топлива, и это очень осложнит ситуацию в мировом агропромышленном комплексе.