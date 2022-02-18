Евгений Плющенко объяснил провал Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Москва, 18 февраля. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объяснил неудачное выступление Камилы Валиевой в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. По его мнению, не только допинг-скандал повлиял на нее.

Бывший фигурист отметил, что блестящие выступления конкурентов сказались на исполнении 15-летней спортсменкой своей произвольной программы. Плющенко понял, что с фигуристкой что-то не так, заметив неуверенный четверной сальхов на приземлении.

«Я предполагал, что Валиева в произвольной столкнется с большими трудностями. Однако не думал, что выступит настолько плохо. Хорошо, что судьи поставили ее на четвертое место», — написал Плющенко в своей колонке для «Спорт-Экспресса».

Он признался, что ему очень жаль Валиеву. Экс-фигурист выразил надежду, что Олимпиада в Пекине окончательно не сломает спортсменку, и она будет выступать на следующей Олимпиаде.

Камила Валиева стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России в командном турнире на Играх в Пекине. Однако личные соревнования провалила, оставшись без медали. Она была лидером в короткой программе, но в произвольной заняла только пятое место.