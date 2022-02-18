Депутат Госдумы Фетисов объяснил «холодность» тренеров Валиевой

Пекин, 18 февраля. Депутат Госдумы, хоккеист и тренер Вячеслав Фетисов ответил на критику главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в адрес тренеров фигуристки Камилы Валиевой.

Бах посчитал, что тренеры холодно встретили Валиеву после провального проката в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине. Фетисов предположил, что глава МОК отреагировал на ситуацию со стороны бывшего спортсмена. Зрителю хотелось утешить фигуристку, а тренер ожидал другого результата, поэтому показалось, что их встреча была слишком «холодной».

«Но здесь нужно понимать эмоциональное состояние всей этой истории на протяжении больше чем недели. Это тяжелейшее испытание для любого человека, тем более для хрупкой 15-летней девочки. И, возможно, показалось, что слишком холодно», — объяснил Фетисов изданию LIFE.

Global Look Press / Peter Kneffel

Он признался, что сам испытывал неоднозначные чувства — ему хотелось порадоваться за олимпийскую чемпионку Анну Щербакову, но трагедия Валиевой не дала в полной мере насладиться победой. Своими результатами оказалась недовольна и занявшая второе место на Олимпиаде Александра Трусова.

Заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз поддержал каждую фигуристку из сборной России. Хореограф трогательно обратился к Валиевой, назвав ее светом в темном мире.