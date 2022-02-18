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Россияне могут посетить Швейцарию в медицинских целях

Общество
Россияне могут посетить Швейцарию в медицинских целях
https://pixabay.com

Берн, 18 февраля. Жители России могут приехать в Швейцарию только в медицинских целях. Правила въезда в европейскую страну раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Власти Швейцарии отменили все принятые санитарно-эпидемиологические меры для въезда в страну. Прибывающие из-за рубежа освобождаются от предъявления сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов. Однако для туристов из ряда стран, в том числе России, ограничения остаются.

Как пишут на сайте АТОР, единственным доступным способом приехать в Швейцарию для россиян остается приглашение со стороны местной клиники или лечебного курорта для прохождения терапии. Визу можно оформить с помощью приглашения медицинского специалиста.

Ранее правительство Кубы приняло решение об отмене требования о предъявлении справок с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус для российских туристов.

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