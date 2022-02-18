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Сестра Ванги предрекла глобальные катастрофы в ближайшие несколько лет

Общество
Сестра Ванги предрекла глобальные катастрофы в ближайшие несколько лет
pixabay.com

Москва, 18 февраля. Человечество ожидают большие потрясения в ближайшие годы. Такой прогноз сделала прозванная в народе сестрой Ванги болгарская предсказательница Слава Севрюкова.

Предсказательница всегда точно подходила к своим пророчествам, многие из которых содержат конкретные даты. Так, масштабные катаклизмы должны обрушится на жителей планеты уже в 2022-2025 годах. По словам провидицы, именно в это время должна сместиться ось Земли, что повлечет за собой природные бедствия.

Сестра Ванги предрекла глобальные катастрофы в ближайшие несколько лет
pixabay.com /

Севрюкова отметила, что предзнаменованием всех катастроф станет некая гигантская комета, которую последователи болгарской ясновидящей сравнивают с нейтронной звездой класса георотатор Тифон под названием Медуза Горгона. При этом космическое тело будет в восемь раз тяжелее самой Земли, передает радио Sputnik.

«Огромная длиннохвостая комета летит к Земному шару. Приближается. Ее зловещее веерообразное тело, раскинувшееся в пространстве, растет, растет. Невиданное явление. Гравитация огромного космического объекта сотрясает планету. Если бы она была звездой, она бы взорвала ее и испарила», — описала свое видение предсказательница.

Наплевательское отношение людей к природе может стать причиной масштабной войны в 2022 году. О грядущих испытаниях предупредил медиум Олег Шепс.

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