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Некоторым российским пенсионерам полагается доплата до 11 тысяч рублей в феврале

Экономика
Некоторым российским пенсионерам полагается доплата до 11 тысяч рублей в феврале
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 февраля. Дополнительная региональная социальная доплата полагается пенсионерам, имеющим невысокий достаток. Деньги будут начислены автоматически и начнут поступать на карты с 18 февраля, сообщает PRIMPRESS.

Помощь от государства получат пожилые россияне с пенсиями ниже регионального прожиточного минимума. К примеру, в Ленобласти он составляет 10 992 рубля. Соответственно, доплата должна довести общий доход человека до этого показателя. Деньги будут перечисляться через отделения соцзащиты населения.

Между тем совокупный средний доход работающих пенсионеров составляет около 66 тысяч рублей, а пенсионная выплата — 14 тысяч. Средняя страховая пенсия неработающих пожилых людей после индексации на 8,6% достигла почти 19 тысяч.

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