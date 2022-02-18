Читатели The Washington Post потребовали прекратить унижения Валиевой

Вашингтон, 18 февраля. Читатели американского издания The Washington Post после очередного выпуска материала о россиянке Камиле Валиевой вступились за спортсменку, которая оказалась в центре внимания из-за допинг-скандала.

Спортсменка стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Однако в личных соревнованиях она осталась без медали. Еще до выступления некоторые интернет-пользователи из-за рубежа «затравили» фигуристки и призвали «повернуться спиной» во время ее проката.

Однако после провала на Играх некоторые иностранные комментаторы встали на защиту фигуристки. Они посчитали несправедливым, что спортивные чиновники не смогли принять взвешенное решение, чтобы ребенок не подвергся унижению и давлению со стороны.

«Эта ужасающая пляска вокруг ребенка стала результатом всех тех денег, которые мы вложили в МОК? Чтобы мы стали свидетелями унижения 15-летней девочка? Нам всем должно быть стыдно», — написала одна из читательниц, потребовав прекратить давление на ученицу Этери Тутберидзе.

По мнению читателей, Олимпийские игры превратились в арену политического театра и коммерции. Детей эксплуатируют, вредят их здоровью, убеждены интернет-пользователи.

Глава МОК Томас Бах высказался о ситуации с россиянкой. Он заявил, что был встревожен, увидев выступление спортсменки, и отметил, что несмотря на давление, Валиева продолжила борьбу на Играх.