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Стало известно, что подарил принц Уильям Кейт Миддлтон на 14 Февраля
Общество
Стало известно, что подарил принц Уильям Кейт Миддлтон на 14 Февраля
instagram.com Prt Scr/kensingtonroyal  /  The official Instagram account of The Duke and Duchess of Cambridge

Лондон, 18 февраля. Герцог и герцогиня Кембриджские не любят показывать свою жизнь СМИ. Но периодически они передают журналистам информацию через инсайдеров. Их статус обязывает изредка подогревать к себе интерес и удовлетворять любопытство простых британцев. Довольно странно, когда ты сам выбираешь сплетни, о которых все будут говорить, пишет журнал Elle

Так, например, на днях источник, близкий к королевской семье, доложил изданию US Weekly информацию о том, как супруги отметили День всех влюбленных. 

Выяснилось, что принц Уильям подарил Кейт Миддлтон роскошный букет из пятидесяти ярко-алых роз. В апреле они отметят 11 лет брака, и в связи с этим герцог сделал очередной красивый жест.

Инсайдер также сообщил, что помимо букета Уильям преподнес герцогине ювелирное украшение, но было ли это колье или серьги из сапфировых камней, точно неизвестно. 

Розы не самые любимые цветы Кейт Миддлтон. Известно, что она просто обожает ландыши. Они, к слову, были главными цветами на ее свадьбе. Скорее всего, именно эти цветы принц Уильям дарит Кейт на каждую годовщину брака. 

Дети тоже не остались в стороне. На 14 Февраля принц Джордж сделал подарки для родителей. Он нарисовал валентинки и прикрепил их к презентам. Также он не забыл про младших сестру и брата: для Шарлотты и Луи престолонаследник сделал розовые сердечки. 

Ранее сообщалось, по какой причине принц Уильям настоятельно просит Кейт Миддлтон не рожать ему четвертого ребенка.

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