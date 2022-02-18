Стало известно, что подарил принц Уильям Кейт Миддлтон на 14 Февраля

Лондон, 18 февраля. Герцог и герцогиня Кембриджские не любят показывать свою жизнь СМИ. Но периодически они передают журналистам информацию через инсайдеров. Их статус обязывает изредка подогревать к себе интерес и удовлетворять любопытство простых британцев. Довольно странно, когда ты сам выбираешь сплетни, о которых все будут говорить, пишет журнал Elle.

Так, например, на днях источник, близкий к королевской семье, доложил изданию US Weekly информацию о том, как супруги отметили День всех влюбленных.

Выяснилось, что принц Уильям подарил Кейт Миддлтон роскошный букет из пятидесяти ярко-алых роз. В апреле они отметят 11 лет брака, и в связи с этим герцог сделал очередной красивый жест.

Инсайдер также сообщил, что помимо букета Уильям преподнес герцогине ювелирное украшение, но было ли это колье или серьги из сапфировых камней, точно неизвестно.