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Хореограф Глейхенгауз назвал Валиеву светом в темном мире

Олимпийские игры 2022
Хореограф Глейхенгауз назвал Валиеву светом в темном мире
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пекин, 18 февраля. Заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз трогательно поддержал российскую фигуристку Камилу Валиеву после провала на Олимпиаде в Пекине. Хореограф назвал спортсменку светом в темном мире.

Глейхенгауз опубликовал несколько Stories на своей странице в Instagram. Он поздравил с победой олимпийскую чемпионку Анну Щербакову и отметил, что Александра Трусова сотворила историю, исполнив пять четверных прыжков. Не обошел хореограф и Камилу Валиеву, которая заняла четвертое место на Олимпиаде, что стало настоящим ударом для 15-летней фигуристки.

«Ты свет в нашем темном мире. Мы все вместе пройдем через это!» — написал Глейхенгауз.

Хореограф Глейхенгауз назвал Валиеву светом в темном мире
Prt Scr instagram.com / @daniil_gleikhengauz

Однако не только Валиева болезненно отнеслась к своим результатам на Олимпиаде в Пекине. Трусова устроила истерику, когда поняла, что Щербакова обошла ее по количеству баллов. Она оттолкнула тренера Этери Тутберидзе, которая пыталась успокоить ее.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Хореограф Глейхенгауз назвал Валиеву светом в темном мире
олимпиада пекин фигуристка валиева Глейхенгауз
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