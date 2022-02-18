Хореограф Глейхенгауз назвал Валиеву светом в темном мире

Пекин, 18 февраля. Заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз трогательно поддержал российскую фигуристку Камилу Валиеву после провала на Олимпиаде в Пекине. Хореограф назвал спортсменку светом в темном мире.

Глейхенгауз опубликовал несколько Stories на своей странице в Instagram. Он поздравил с победой олимпийскую чемпионку Анну Щербакову и отметил, что Александра Трусова сотворила историю, исполнив пять четверных прыжков. Не обошел хореограф и Камилу Валиеву, которая заняла четвертое место на Олимпиаде, что стало настоящим ударом для 15-летней фигуристки.

«Ты свет в нашем темном мире. Мы все вместе пройдем через это!» — написал Глейхенгауз.

Prt Scr instagram.com / @daniil_gleikhengauz

Однако не только Валиева болезненно отнеслась к своим результатам на Олимпиаде в Пекине. Трусова устроила истерику, когда поняла, что Щербакова обошла ее по количеству баллов. Она оттолкнула тренера Этери Тутберидзе, которая пыталась успокоить ее.