Киев, 18 февраля. Украина могла бы сообщить о форс-мажоре и перестать оплачивать внешний и внутренний государственный дол. С таким заявлением выступил эксперт Юрий Гаврилечко, комментируя западные сообщения о скором «вторжении» России в соседнюю страну.

В последнее время иностранные журналисты и политики неоднократно заявляли о якобы приближающейся «войне» Москвы и Киева. Некоторые из них называли уже несколько дат начала «наступления» России. В РФ неоднократно отвергали подобную риторику. Москва подчеркивала, что сообщения тиражируются Западом, чтобы у него появился предлог для расширения НАТО.

Федеральное агентство новостей /

Экономист Гаврилечко раскрыл хитрый трюк со спасением Украины и наказанием Запада. Он выразил мнение в статье для издания «Главред».

«Единственное разумное, что сейчас должна была сделать Украина — это пользуясь уникальным случаем, когда о российском вторжении пишут западные СМИ, ссылаясь на западные разведки, прекратить обслуживание внешнего долга (ровно как и внутреннего), выплаты по этим долгам, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства», — пояснил эксперт.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выпады о «вторжении» фейками. Дипломат подчеркнула, что действия американской разведки в этой сфере являются позором. Она также раскритиковала уровень подготовки специалистов в США.