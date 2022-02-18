Правозащитники рассказали о десятках тысяч насильно депортированных из Турции сирийцев

Анкара, 18 февраля. Правозащитная организация «Сирийцы за правду и справедливость» заявила о насильственной депортации 155 тысяч беженцев из Турции на неподконтрольный Дамаску север Сирийской Арабской Республики (САР) в 2019-2021 годах.

На основании интервью 21 беженца организация утверждает, что турецкие власти аннулируют кимлик-карты (внутренние паспорта), замораживают банковские счета и отстраняют от работы сирийцев с последующим пятилетним запретом на въезд в Турцию.

تم ترحيل أكثر من 155 ألف سوري/ة بشكل قسري إلى داخل الأراضي السورية خلال أعوام 2021 و2020 و2019 تحت مسمّى "العودة الطوعية"، فيما أظهرت مقارنة دقيقة للأرقام بحسب التصريحات التركية الرسمية وجود فجوة متعلقة بأعداد اللاجئين السوريين الحقيقيين في #تركياhttps://t.co/ZiDErImz6J — سوريون لأجل الحقيقة (@STJ_SyriaArabic) February 15, 2022

Процесс инициируется после задержания за какой-либо проступок. Через некоторое время людей вызывают к следователю, который задает ряд вопросов и просит подписать документ «для освобождения».

«Я внимательно проверил документ и понял, что это разрешение на «добровольное возвращение» в Сирию. Я отказался его подписывать и попросил адвоката. Следователь отказался. Через два дня на меня надели наручники и заставили подписать документ о добровольном возвращении», — приводятся слова одного из беженцев.

Отдельно отмечается, что депортируемые передаются не официальным сирийским властям, а оппозиционной протурецкой «Сирийской национальной армии» (СНА) и террористам «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, запрещена в РФ). Эти силы, как утверждается, практикуют избиения, унижения, допросы и вымогательство в отношении беженцев. Правозащитники отмечают, что турецкие власти намеренно отправляют множество сирийцев через пограничный переход, подконтрольный ХТШ, полностью осознавая, что некоторые из них разыскиваются боевиками.

A new report on the deportation of Syrians from Turkey: "The Turkish authorities deported over 155,000 Syrian refugees to Syria between 2019 and 2021, committing refoulement under the veil of “voluntary return.”"https://t.co/DfRD2kmvHt pic.twitter.com/5V1YTuAPHN — Omar Kadkoy (@OmarKadkoy) February 16, 2022

Согласно отчету, через погранпереход Баб-эль-Хава с 2019 по 2021 годы прошли 100 872 беженца, 47 310 — через Баб аль-Салама, и еще 9 344 — через Телль-Абъяд.

«Большинство возвращаются принудительно. В ходе своей работы я заметил, что едва ли 25% депортированных возвращаются добровольно и потому, что они этого хотели», — приводит организация заявление неназванного источника.

В настоящий момент в Турции проживают свыше трех миллионов сирийских беженцев. Незначительная часть этих людей смогла найти достойную работу и укрепиться в турецком обществе, в то время как остальные образовали общину и занимаются низкоквалифицированным трудом, либо существуют на государственные пособия. При этом 66% турок высказываются за депортацию сирийцев на родину, и их доля растет по мере усложнения экономической ситуации в самой Турции.

A survey carried out by the Social Democracy Foundation (SODEV) on Syrian refugees in Turkey showed that 66.1 percent of Turkish citizens want "Syrians to be sent back to their country." https://t.co/SW6Q4GdMKM — Duvar English (@DuvarEnglish) February 7, 2022

Периодически между сирийцами и турками вспыхивают конфликты на национальной почве. Это выражается как в раздражении коренного населения из-за издевательских флешмобов, так и в погромах.

Один из подобных случаев имел место в ночь с 11 на 12 августа 2021 года. Десятки молодых людей разгромили сирийский квартал после того, как 18-летний турок погиб в поножовщине с сирийской молодежью. Примечательно, что среди 76 задержанных 38 имели судимости за грабежи, нападение и распространение наркотиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.