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Правозащитники рассказали о десятках тысяч насильно депортированных из Турции сирийцев

Весь мир
Правозащитники рассказали о десятках тысяч насильно депортированных из Турции сирийцев
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Среда

Анкара, 18 февраля. Правозащитная организация «Сирийцы за правду и справедливость» заявила о насильственной депортации 155 тысяч беженцев из Турции на неподконтрольный Дамаску север Сирийской Арабской Республики (САР) в 2019-2021 годах.

На основании интервью 21 беженца организация утверждает, что турецкие власти аннулируют кимлик-карты (внутренние паспорта), замораживают банковские счета и отстраняют от работы сирийцев с последующим пятилетним запретом на въезд в Турцию.

Процесс инициируется после задержания за какой-либо проступок. Через некоторое время людей вызывают к следователю, который задает ряд вопросов и просит подписать документ «для освобождения».

«Я внимательно проверил документ и понял, что это разрешение на «добровольное возвращение» в Сирию. Я отказался его подписывать и попросил адвоката. Следователь отказался. Через два дня на меня надели наручники и заставили подписать документ о добровольном возвращении», — приводятся слова одного из беженцев.

Отдельно отмечается, что депортируемые передаются не официальным сирийским властям, а оппозиционной протурецкой «Сирийской национальной армии» (СНА) и террористам «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, запрещена в РФ). Эти силы, как утверждается, практикуют избиения, унижения, допросы и вымогательство в отношении беженцев. Правозащитники отмечают, что турецкие власти намеренно отправляют множество сирийцев через пограничный переход, подконтрольный ХТШ, полностью осознавая, что некоторые из них разыскиваются боевиками.

Согласно отчету, через погранпереход Баб-эль-Хава с 2019 по 2021 годы прошли 100 872 беженца, 47 310 — через Баб аль-Салама, и еще 9 344 — через Телль-Абъяд.

«Большинство возвращаются принудительно. В ходе своей работы я заметил, что едва ли 25% депортированных возвращаются добровольно и потому, что они этого хотели», — приводит организация заявление неназванного источника.

В настоящий момент в Турции проживают свыше трех миллионов сирийских беженцев. Незначительная часть этих людей смогла найти достойную работу и укрепиться в турецком обществе, в то время как остальные образовали общину и занимаются низкоквалифицированным трудом, либо существуют на государственные пособия. При этом 66% турок высказываются за депортацию сирийцев на родину, и их доля растет по мере усложнения экономической ситуации в самой Турции.

Периодически между сирийцами и турками вспыхивают конфликты на национальной почве. Это выражается как в раздражении коренного населения из-за издевательских флешмобов, так и в погромах.

Один из подобных случаев имел место в ночь с 11 на 12 августа 2021 года. Десятки молодых людей разгромили сирийский квартал после того, как 18-летний турок погиб в поножовщине с сирийской молодежью. Примечательно, что среди 76 задержанных 38 имели судимости за грабежи, нападение и распространение наркотиков.  

1 Организация запрещена на территории РФ.

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