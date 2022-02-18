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Томас БАХ не видит вины МОК в неудачном выступлении Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Олимпийские игры 2022
Томас БАХ не видит вины МОК в неудачном выступлении Валиевой на Олимпиаде в Пекине
Global Look Press  /  Peter Kneffel

Пекин, 18 февраля. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах в ходе пресс-конференции, которая состоялась сегодня 18 февраля в Пекине, отметил, что не видит вины МОК в неудачном выступлении фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022.

Напомним, 15-летняя спортсменка подозревается в употреблении запрещенных препаратов. В крови Камилы Валиевой был найден триментазидин — лекарство, способствующее улучшению работы сердца. Данное вещество никак не влияет на спортивные результаты. Как позже стало известно, препарат мог попасть в организм через таблетки дедушки. Глава МОК Томас Бах считает, что организация сделала все правильно в допинг-скандале с участием Валиевой.

«Понятно, что выражались разные мнения по всему миру, но мы следуем букве закона и в то же время переживаем, что в организме 15-летней девочки обнаружен незаконный препарат. Мы считаем, что винить в этом случае надо тех, кто за это отвечает», — цитирует специалиста РИА Новости

Камила Валиева стала четвертой по итогам одиночного турнира в женском фигурном катании. Спортсменка уже сегодня в течение дня должна вернуться из Пекина в Москву. Стоит отметить, что чартер с российскими спортсменами вылетел с 2,5 задержкой.

Ранее Антон Шипулин высказал свое мнение касательно допинг-скандала фигуристки Камилы Валиевой. По мнению чемпиона мира по биатлону, данный инцидент носит исключительно политический подтекст.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Томас БАХ не видит вины МОК в неудачном выступлении Валиевой на Олимпиаде в Пекине
допинг спорт олимпиада фигурное катание Камила Валиева
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