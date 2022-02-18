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Армия Мали проводит крупную антитеррористическую операцию в «районе трех границ»

Весь мир
Армия Мали проводит крупную антитеррористическую операцию в «районе трех границ»
Global Look Press  /  © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Бамако, 18 февраля. Национальная армия Мали (FAMa) начала антитеррористическую операцию в районе Леллахойе.

Местные источники сообщили, что в окрестностях города Тессит проходит крупное военное мероприятие правительственных войск. Очевидцы рассказали, что ВВС Мали совершили несколько авиаударов по позициям радикальных группировок.

В это время пехотные подразделения FAMa производили наземную зачистку района. Бойцы тщательно проверяют леса и ищут замаскированные лагеря боевиков.

Ранее Генштаб ВС Мали призвал граждан не приближаться к бандитам. Офицерский состав предупредил соотечественников о новой тактике радикалов, которые используют мирных людей в качестве живого щита.

Армия Мали проводит крупную антитеррористическую операцию в «районе трех границ»
wikipedia.org / Soman /Public Domain

Кроме того, руководство армии доложило об успехах военных операций «Малико» и «Келетигю». В ходе антитеррористических мероприятий бойцы FAMa обезопасили несколько районов в северной, южной и центральной части страны.

Африканские эксперты уверены, что усиление правительственных войск стало результатом сближения Москвы и Бамако. Смена политического вектора властей с западного на восточный спровоцировала недовольство среди иностранных элит.

Распространившиеся в социальных сетях сообщения о прибытии в страну отечественных инструкторов, которых зарубежные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», вызвали панику европейских элит. Чиновники боятся, что российские специалисты окажутся гораздо эффективнее, чем солдаты французской военной операции «Бархан» и сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА).

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африка мали
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