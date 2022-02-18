Кедми оценил беспрецедентный дипломатический шаг России, ударивший по позициям США

Москва, 18 февраля. Впервые за долгие годы Россия оперативно и главное жестко и на практике ответила на дипломатическую агрессию США той же монетой, заставив американцев серьезно задуматься о своем поведении.

В последние несколько дней произошло как минимум два беспрецедентных события в истории российско-американских отношений. Во-первых, Россия ответила на предложения США по гарантиям безопасности, ни на йоту не сдвинувшись со своих первоначальных позиций. Тем самым Москва нанесла сокрушительный удар по внешнеполитическим позициям Вашингтона, разрушив план по затягиванию переговоров с постепенным уходом от условий РФ. Во-вторых, Россия, наверное, впервые в истории, или как минимум впервые за много лет быстро и предельно жестко отреагировала на дипломатические инсинуации США. Речь идет о выдворении из РФ заместителя американского посла в Москве Бартла Гормана, отвечавшего за ключевые аспекты российско-американских отношений.

Решительные и явно неожиданные для американцев действия российского МИД в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» высоко оценил бывший руководитель израильских спецслужб, военный эксперт Яков Кедми, назвав этот шаг Москвы беспрецедентным и даже в какой-то мере уникальным событием. Эксперт подчеркнул, что этот удар несомненно выбил Соединенные Штаты из колеи, максимально ослабив их позиции на переговорах с РФ.

Федеральное агентство новостей /

«Что еще меня порадовало. Впервые за многие годы Россия сама, по своей инициативе вышвырнула американского дипломата. Это просто беспрецедентное событие в новейшей истории российско-американских отношений. Я не знаю, почему они это сделали. Может потому что закончилась каденция заместителя посла США, а новому не дают визу. А может Москва так пытается объяснить Вашингтону…. Пусть он вернется и поможет вам найти правильный ответ на требования РФ. Может даже в кооперации с заместителем российского посла в США. Как бы то ни было, это первый раз, когда Россия перешла от пассивной реакции к активным действиям», — подчеркнул Яков Кедми.

Эксперт добавил, что Вашингтон сознательно нарывался именно на такой ответ. Когда был выдвинут ультиматум России по гарантиям безопасности, американцы просто имитировали дипломатию, но ответили по факту прямо противоположными действиями. Москва требовала убрать свои войска от российских границ, а НАТО начал усиление своего контингента по всему периметру, пригрозив даже открыть новые базы в Румынии и Болгарии. Американцы почему-то рассчитывали, что в этой ситуации им поможет их традиционная наглость. Но повторный ответ России все с теми же требованиями и уже конкретными предостережениями сломал американцам привычный сценарий и вынудил метаться в поисках хотя бы более или менее безопасного выхода.

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