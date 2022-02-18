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Заменивший Маслякова Нагиев покинул сцену КВН в середине игры

Шоу-бизнес
Заменивший Маслякова Нагиев покинул сцену КВН в середине игры
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 18 февраля. Шоумен Дмитрий Нагиев, заменивший заболевшего Александра Маслякова, покинул сцену КВН в середине эфира и вел шоу из зала. Он пожаловался на неудобство просмотра номеров со сцены.

Временный ведущий занял стойку Маслякова и вел программу оттуда. Однако после конкурса «Разминка» он захотел спуститься в зал, чтобы смотреть выступления юмористов.

«Как Александр Васильевич столько лет стоит за этой стойкой? Ни черта не видно! Наверное, и не смеется поэтому никогда», — пошутил шоумен и занял место рядом с редактором игры, занимающимся подсчетов баллов команды.

Зрители отметили, что с этой позиции действительно обзор на сцену лучше, чем из-за стойки. Какое-то время Нагиев сидел в зале, но после завершения «Биатлона» вернулся на сцену и вел программу уже из-за стойки, сообщил NEWS.ru со ссылкой на зрителей, присутствовавших на съемках первой игры.

Александр Масляков сообщил, что заразился коронавирусом, поэтому пропустит съемки КВН. Вместо него вести шоу будут Дмитрий Нагиев, Иван Ургант, Дмитрий Хрусталев, Андрей Бурковский и Валдис Пельш.

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нагиев квн съемки
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