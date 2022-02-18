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Биатлонистка Казакевич рассказала, как бежала эстафету на Играх в день похорон отца

Олимпийские игры 2022
Биатлонистка Казакевич рассказала, как бежала эстафету на Играх в день похорон отца
Global Look Press  /  Kalle Parkkinen

Пекин, 18 февраля. Биатлонистка Ирина Казакевич поблагодарила женскую сборную и тренера Михаила Шашилова за поддержку, которую ей оказали на Играх после новости о кончине отца.

Спортсменка о смерти родителя узнала, когда была на Олимпиаде в Пекине. В день эстафеты состоялись похороны. Несмотря на трагедию, Казакевич вышла на старт и выложилась по полной в этой гонке.

«Когда настраивалась на гонку, не было никаких чувств. Пришлось на два дня все это закрыть в себе. Все эмоции, которые были, вчера вышли. Хорошо, что все закончилось так. Это было важно для меня. Спасибо большое нашей команде», — приводит «Матч ТВ» слова биатлонистки.

По ее словам, о смерти отца она узнала после гонки преследования. Биатлонистка не сразу осознала, что ушел из жизни ее любимый человек, и только потом ее «накрыло» и ей было очень тяжело.

Ирина Казакевич в составе сборной России по биатлону заняла второе место в эстафете 4х6 км на Олимпиаде. Серебро в Пекине стало для спортсменки первой олимпийской медалью.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Биатлонистка Казакевич рассказала, как бежала эстафету на Играх в день похорон отца
олимпийские игры смерть казакевич
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