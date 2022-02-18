Пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин: Жириновский идет на поправку

Москва, 18 февраля. Председатель Либерально-демократическая партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский постепенно поправляется, заявил замглавы думской фракции Ярослав Нилов.

По его словам, состояние лидера партии улучшилось, однако ситуация все еще требует непосредственного участия врачей в процессе выздоровления. Эту информацию в эксклюзивном комментарии для Федерального агентства новостей подтвердил и пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин.

«У нас ничего не менялось, мы заявляли уже много раз - он медленно, но верно идет на поправку», — сказал он.

Ранее в ЛДПР призвали СМИ воздержаться от публикации непроверенных фактов о состоянии Жириновского. Представители политсилы выразили надежду, что уже в скором времени председатель партии сам ответит на все вопросы.