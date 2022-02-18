Власти Мали провели гуманитарную акцию для жителей столицы страны

Бамако, 18 февраля. Жители шести муниципальных округов столицы Мали получили продукты от правительства республики. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте главы государства Ассими Гоита.

Dans le cadre des œuvres sociales du Président de la Transition, une opération de distribution gratuite de vivres a eu lieu dans les six communes du District de Bamako, ce jeudi 17 février 2022. pic.twitter.com/7ivHqSNj15 — Presidence Mali (@PresidenceMali) February 17, 2022

Раздача продовольствия прошла в рамках президентской программы поддержки социально незащищенных слоев населения. Граждане получили от властей крупы, масло, сахар, муку и прочие продукты питания.

Ранее гуманитарная акция прошла в северной префектуре Тимбукту. Более 300 хозяйственных групп региона получили рис и просо. Малийцы поблагодарили национального лидера за поддержку, так как изменения климата и активизация террористических группировок нанесли сильный удар по агропромышленному сектору.

Первыми участниками благотворительной программы стали граждане округов Таудени, Аль Урч, Бужебеха, Ашурат и Арауан Фоум Эльба. Каждая группа получила продуктовый набор весом в 140 килограммов.

100 ménages vulnérables des cercles de TAOUDENIT, Al Ourch, BOUJEBEHA, ACHOURAT, ARAOUANE, FOUM ELBA, ont reçu ce mercredi dans le cadre des actions sociales du Chef de l'État, un kit alimentaire composé de 50 Kg de riz, 50 de mil, 25 Kg de sucre et 20 litres d'huile. pic.twitter.com/lWKDeVavCD — Presidence Mali (@PresidenceMali) January 26, 2022

Ранее бойцы 222-ой мотопехотной роты правительственной армии Мали (FAMa) доставили 25 тон проса жителям трех деревень в центральной части республики. Также солдаты помогли гражданам восстановить основные линии снабжения, уничтоженные террористами.