Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 13:46
13:43
Общество
Журнал Elle опубликовал лунный гороскоп на 18 февраля
13:40
Общество
«Меня поздравляли с олимпийским золотом»: Корнелюк оценил победу Щербаковой под его музыку
13:38
Происшествия
Неадекватного юношу с окровавленными руками заметили на Стрельненском шоссе в Горбунках
13:38
Экономика
«Оператор ГТС Украины» сообщил о росте заявок на прокачку газа в 1,6 раза
13:36
Происшествия
Подозреваемый в убийстве туриста из Москвы в КЧР сам пришел в полицию
13:33
Армия
Командующий ЗВО Журавлев передал знамена времен Великой Отечественной войны субъектам РФ
13:33
Политика
Банда Кани: Франция и ООН сеют хаос в Африке, безжалостно предавая его огню и мечу
13:33
Общество
Названы шесть комнатных растений, не требующих тщательного ухода
13:32
Общество
Посол России в Ватикане заявил, что патриарх Кирилл может встретиться с папой римским в июне
13:31
Общество
Смерть Геннадия Юхтина вызвала жуткую печаль у Инны Чуриковой
Все новости

Власти Мали провели гуманитарную акцию для жителей столицы страны

Весь мир
Власти Мали провели гуманитарную акцию для жителей столицы страны
flickr.com  /  Mark Fischer

Бамако, 18 февраля. Жители шести муниципальных округов столицы Мали получили продукты от правительства республики. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте главы государства Ассими Гоита.

Раздача продовольствия прошла в рамках президентской программы поддержки социально незащищенных слоев населения. Граждане получили от властей крупы, масло, сахар, муку и прочие продукты питания.

Ранее гуманитарная акция прошла в северной префектуре Тимбукту. Более 300 хозяйственных групп региона получили рис и просо. Малийцы поблагодарили национального лидера за поддержку, так как изменения климата и активизация террористических группировок нанесли сильный удар по агропромышленному сектору.

Первыми участниками благотворительной программы стали граждане округов Таудени, Аль Урч, Бужебеха, Ашурат и Арауан Фоум Эльба. Каждая группа получила продуктовый набор весом в 140 килограммов.

Ранее бойцы 222-ой мотопехотной роты правительственной армии Мали (FAMa) доставили 25 тон проса жителям трех деревень в центральной части республики. Также солдаты помогли гражданам восстановить основные линии снабжения, уничтоженные террористами.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Власти Мали провели гуманитарную акцию для жителей столицы страны
африка мали
Комментировать