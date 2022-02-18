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Блогер узнала об истинном мнении американцев о России и русских

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 12:07
Общество
Блогер узнала об истинном мнении американцев о России и русских
pexels.com  /  NO NAME

Москва, 18 февраля. Многие американцы мало что знают о русских, а большая часть из того, что им известно, — это распространенные стереотипы и заблуждения. Блогер из России рассказала, что в действительности жители США представляют о такой далекой для них стране.

Географические познания о России у большинства американцев своеобразно ограничены. Так, например, самые эрудированные считают Ташкент или Алма-Ату русскими городами, несмотря на то, что Советского Союза не существует уже несколько десятилетий. При этом в США мало кто верит, что в России есть и лето, и море, и солнечная погода.

«Некоторые думают, что в России совершенно нет морей: ее территория окружена тайгой, а с севера — океаном, который никогда не тает. Следовательно, проводить отпуск жителям просто негде, остается сидеть дома и лепить пельмени», — написала автор блога «50 оттенков Нью-Йорка» на платформе «Яндекс.Дзен».

Блогер узнала об истинном мнении американцев о России и русских
pexels.com / Elina Fairytale

Кроме того, американцы не особо осведомлены о русской национальной кухне. Некоторые из них слышали какие-нибудь распространенные истории, например, что ни один обед не может обойтись без красной икры, хотя на самом деле это совсем не так.

Но со временем некоторые стереотипы о русских начинают разрушаться. Недавно один американский писатель побывал в Москве и поделился своими впечатлениями от поездки в Россию.

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россия русские американцы география кухня
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