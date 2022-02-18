Ляйсан Утяшева рассказала, как сбежала из плена в детстве

Москва, 18 февраля. Гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала о том, как в детстве стала жертвой похищения и домашнего насилия. Вместе с комиком и телеведущим Павлом Волей, с которым уже десять лет счастлива в браке, спортсменка появилась в выпуске нового шоу «А поговорить?», пишет журнал «Лиза». Во время беседы спортсменка неожиданно рассказала, что ее отец часто пил и поднимал на нее руку.

«Папа бил маму, когда был не в себе. Он не был алкашом... Лежишь в десять вечера с полным ощущением, что ты вроде сделала все, чтобы тебя не побили. Все в порядке. Мы с мамой выключали свет, лежали и дрожали под одеялами. В каком состоянии он придет? А после понимали, в каком... Если слышали шаги шаткой походкой, то сердце начинало колотиться. Я понимала, что все... Сейчас снова. Просила маму не провоцировать, говорила ей: «Молчи». Тогда поняла, что стала взрослой», — с ужасом вспоминает Утяшева.

Она рассказала жуткую историю, когда ее похитили конкуренты отца по бизнесу и ей чудом удалось сбежать от преступников. Ляйсан увезли на машине, похожей на отцовскую. Она оказалась в каком-то ауле, где у нее отрезали косу, чтобы пугать ее отца.

«Я спокойно сажусь ждать папу, а он все не приходит… Тогда поняла, что похитили. У меня была длинная косичка. Какая-то женщина уважительно спросила: «А можно мы тебе ее отстрижем, чтобы папа приехал?» — вспоминает гимнастка.

После того как у маленькой Утяшевой отрезали косу, она благодаря занятиям гимнастикой сумела выпрыгнуть в форточку и убежать. На дороге она остановила первую попавшуюся фуру и уехала домой.

«Попался очень хороший дяденька, который видит, что я мерзну. «Детка, боже, как ты здесь? Куда тебя везти?» — спросил он. Я говорю: «Волгоград». Оказывается, меня в Воронеж увезли», — вспомнила трудное время Ляйсан.

Ранее сообщалось, что Ляйсан Утяшева решила взять фамилию мужа.