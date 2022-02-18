Критиковавшая Валиеву американская журналистка порадовалась провалу фигуристки на ОИ

Пекин, 18 февраля. Американская журналистка Кристин Бреннан неоднократно высказывалась о допинг-скандале вокруг Камилы Валиевой. Американская журналистка обрадовалась провалу российской фигуристки на Олимпиаде в Пекине.

Количество заработанных Валиевой баллов в произвольной программе порадовало Бреннан. Когда журналистка поняла, что спортсменка заняла только четвертое место, она поспешила поделиться ироничной радостью со своими подписчиками в Twitter.

«Потрясающе: Валиева четвертая. В конце концов они могут провести цветочную церемонию и церемонию награждения», — написала она под постом.

Prt Scr twitter.com / @cbrennansports

Камила Валиева допустила несколько ошибок во время произвольной программы и заняла четвертое место на Олимпиаде. Серебро досталось Александре Трусовой. Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова.

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин считает, что в истории с допинг-пробой Валиевой присутствует политическое давление.