Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 12:19
12:16
Шоу-бизнес
Заменивший Маслякова Нагиев покинул сцену КВН в середине игры
12:15
Происшествия
Кадры тушения горящей цистерны с газом в Чечне появились в Сети
12:14
Олимпийские игры 2022
Биатлонистка Казакевич рассказала, как бежала эстафету на Играх в день похорон отца
12:14
Политика
Пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин: Жириновский идет на поправку
12:14
Политика
«Полная чушь»: Клинцевич о заявлении разведки Эстонии о «российском нападении» на Украину
12:11
Происшествия
Посетитель ТЦ в Екатеринбурге напал на продавца с ножом
12:10
Весь мир
Ливийцы прогнали главу ВГС и экс-премьера Дбейбу с празднования Дня революции
12:08
Происшествия
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность организации «Свободный Идель-Урал»
12:08
Происшествия
Силовики пришли с обысками в здание челябинского минздрава
12:08
Весь мир
Завершение западных военных операций положительно повлияет на потенциал армии Мали
Все новости

Критиковавшая Валиеву американская журналистка порадовалась провалу фигуристки на ОИ

Олимпийские игры 2022
Критиковавшая Валиеву американская журналистка порадовалась провалу фигуристки на ОИ
Global Look Press  /  Lan Hongguang/Xinhua

Пекин, 18 февраля. Американская журналистка Кристин Бреннан неоднократно высказывалась о допинг-скандале вокруг Камилы Валиевой. Американская журналистка обрадовалась провалу российской фигуристки на Олимпиаде в Пекине.

Количество заработанных Валиевой баллов в произвольной программе порадовало Бреннан. Когда журналистка поняла, что спортсменка заняла только четвертое место, она поспешила поделиться ироничной радостью со своими подписчиками в Twitter.

«Потрясающе: Валиева четвертая. В конце концов они могут провести цветочную церемонию и церемонию награждения», — написала она под постом.

Критиковавшая Валиеву американская журналистка порадовалась провалу фигуристки на ОИ
Prt Scr twitter.com / @cbrennansports

Камила Валиева допустила несколько ошибок во время произвольной программы и заняла четвертое место на Олимпиаде. Серебро досталось Александре Трусовой. Олимпийской чемпионкой стала Анна Щербакова.

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин считает, что в истории с допинг-пробой Валиевой присутствует политическое давление.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Критиковавшая Валиеву американская журналистка порадовалась провалу фигуристки на ОИ
олимпиада фигуристка валиева
Комментировать