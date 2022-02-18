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Business Insider: ВВС США не на шутку испугались маневров ВКС РФ над Средиземным морем

Армия
Business Insider: ВВС США не на шутку испугались маневров ВКС РФ над Средиземным морем
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Вашингтон, 18 февраля. Пилотов ВВС США обескуражили маневры российских ВКС над Средиземным морем, заявил бывший американский военный летчик Гай Снодграсс.

В публикации для Business Insider он пишет, что американские ВВС не на шутку испугались маневров российских истребителей. Дело в том, что самолеты Су-35 осуществили жесткий перехват трех бомбардировщиков P-8A Poseidon над акваторией Средиземного моря. В Пентагоне назвали действия ВКС РФ опасными, передает «ПолитРоссия».

«Российские самолеты в какой-то момент, как сообщается, приблизились всего на пять футов (1,5 м. — Прим. ред.) к самолету ВМС США», — говорится в статье.

Снодграсс пишет, что вероятной причиной такого поведения российских пилотов являлось желание припугнуть американцев. Бывший летчик констатировал, что ВКС РФ периодически проводят перехваты в международном воздушном пространстве для вытеснения оппонентов из некоторых районов и демонстрации силы.

«Когда риторика между двумя странами начинает накаляться, это может разжечь страсти, а иногда это может привести к тому, что летный экипаж предпримет более жесткие действия, чем обычно», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что жалобы американских военных летчиков на маневры их коллег из ВКС РФ связаны с завистью. Стоит отметить, что недавно истребители Су-35 в ходе учений отработали перехват условного нарушителя воздушной границы Союзного государства, передает RT.

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