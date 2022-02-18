Business Insider: ВВС США не на шутку испугались маневров ВКС РФ над Средиземным морем

Вашингтон, 18 февраля. Пилотов ВВС США обескуражили маневры российских ВКС над Средиземным морем, заявил бывший американский военный летчик Гай Снодграсс.

В публикации для Business Insider он пишет, что американские ВВС не на шутку испугались маневров российских истребителей. Дело в том, что самолеты Су-35 осуществили жесткий перехват трех бомбардировщиков P-8A Poseidon над акваторией Средиземного моря. В Пентагоне назвали действия ВКС РФ опасными, передает «ПолитРоссия».

«Российские самолеты в какой-то момент, как сообщается, приблизились всего на пять футов (1,5 м. — Прим. ред.) к самолету ВМС США», — говорится в статье.

Снодграсс пишет, что вероятной причиной такого поведения российских пилотов являлось желание припугнуть американцев. Бывший летчик констатировал, что ВКС РФ периодически проводят перехваты в международном воздушном пространстве для вытеснения оппонентов из некоторых районов и демонстрации силы.

«Когда риторика между двумя странами начинает накаляться, это может разжечь страсти, а иногда это может привести к тому, что летный экипаж предпримет более жесткие действия, чем обычно», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что жалобы американских военных летчиков на маневры их коллег из ВКС РФ связаны с завистью. Стоит отметить, что недавно истребители Су-35 в ходе учений отработали перехват условного нарушителя воздушной границы Союзного государства, передает RT.