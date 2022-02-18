Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 13:46
13:43
Общество
Журнал Elle опубликовал лунный гороскоп на 18 февраля
13:40
Общество
«Меня поздравляли с олимпийским золотом»: Корнелюк оценил победу Щербаковой под его музыку
13:38
Происшествия
Неадекватного юношу с окровавленными руками заметили на Стрельненском шоссе в Горбунках
13:38
Экономика
«Оператор ГТС Украины» сообщил о росте заявок на прокачку газа в 1,6 раза
13:36
Происшествия
Подозреваемый в убийстве туриста из Москвы в КЧР сам пришел в полицию
13:33
Армия
Командующий ЗВО Журавлев передал знамена времен Великой Отечественной войны субъектам РФ
13:33
Политика
Банда Кани: Франция и ООН сеют хаос в Африке, безжалостно предавая его огню и мечу
13:33
Общество
Названы шесть комнатных растений, не требующих тщательного ухода
13:32
Общество
Посол России в Ватикане заявил, что патриарх Кирилл может встретиться с папой римским в июне
13:31
Общество
Смерть Геннадия Юхтина вызвала жуткую печаль у Инны Чуриковой
Все новости

Французская фирма получила контракт на управление контейнерным терминалом в порту Бейрута

Весь мир
Французская фирма получила контракт на управление контейнерным терминалом в порту Бейрута
Федеральное агентство новостей  /  Аббас Джума

Бейрут, 18 февраля. Правительство Ливана предоставило французской компании CMA CGM контракт на управление, эксплуатацию и техническое обслуживание контейнерного терминала в порту Бейрута на ближайшие 10 лет. Информацию о сделке подтвердил министр общественных работ и транспорта Али Хами в комментарии для канала Al Jazeera.

Политик не сообщил подробностей, связанных с условиями контракта. Однако фирма CMA CGM заявила, что планирует инвестировать 33 миллиона долларов в реконструкцию терминала, в том числе путем приобретения портового оборудования и строительства нового хранилища.

«Государственная казна получит десятки миллионов дополнительных долларов», — позже объяснил Хами на пресс-конференции.

Председатель и генеральный директор CMA CMG Родольф Сааде заявил, что контракт предусматривает превращение терминала в порту в «ультрасовременный объект», который оживит экономические связи между Ливаном и остальным миром.

«Этот проект подтверждает наше участие в реконструкции Бейрута и укрепляет наши позиции как мирового лидера в сфере терминалов», сообщила исполнительный директор CMA CGM Таня Сааде Зинни в социальных сетях.

Компания принадлежит франко-ливанской семье миллиардеров Сааде. В прошлом году фирма приобрела контейнерный терминал порта Триполи, расположенный на севере Ливана.

Августовская трагедия

В августе 2020 года вследствие нарушений техники безопасности и правил хранения взрывоопасных веществ на одном из складов порта Бейрута произошла детонация петард, которая вызвала взрыв близлежащих 2 750 тонн аммиачной селитры, находившейся там с конца 2013 года. В результате катастрофы погибли более 220 человек, по меньшей мере 6 500 получили ранения. Дома сотен тысяч жителей города были повреждены в разной степени.

Трагедия в морской гавани также усугубила разрушительный экономический кризис в Ливане, в результате которого более трех четвертей населения страны оказались в нищете.

Французская фирма получила контракт на управление контейнерным терминалом в порту Бейрута
Федеральное агентство новостей /

Примечательно, что спустя 16 месяцев после взрыва никто так и не понес ответственности за произошедшее. Попытки допросить бывших и нынешних ливанских чиновников по подозрению в халатности последовательно блокировались политическим классом республики.

Родственники погибших утверждают, что ливанское правительство намеренно застопорило расследование взрыва. По их мнению, власти должны позволить разбирательству непрерывно продолжаться, а не настаивать на проектах реконструкции и развития порта.

«Они стирают то, что сделали, чтобы сказать: "Хорошо, жизнь продолжается, мы построили новый порт, и все в порядке". Для нас это неприемлемо до завершения расследования, и все виновные должны быть наказаны за то, что они сделали», — прокомментировала последние новости женщина, чья сестра погибла во время катастрофы.

Влияние Франции

Напомним, что Париж является одним из важнейших партнеров Бейрута, с которым Францию связывают глубоко укоренившиеся исторические связи. Пятая республика оказывает значительную финансовую поддержку ближневосточной стране, тем самым еще сильнее укрепляя свое влияние на Ливан.

На этом фоне Франция активно вмешивается в политическую жизнь республики. Президент Эммануэль Макрон регулярно критиковал Бейрут за неспособность сформировать новое правительство взамен ушедшему в отставку вследствие взрыва в порту и призывал страну к масштабным реформам. 

Местные эксперты отмечают, что Париж по-прежнему оказывает серьезное давление на ливанскую элиту, которая регулярно использует «тактику затягивания». Европейский истеблишмент грозит санкциями Бейруту в случае, если хрупкое правительство страны, возглавляемое Наджибом Микати, не проведет экономические и социальные реформы.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Французская фирма получила контракт на управление контейнерным терминалом в порту Бейрута
франция ливан взрыв в бейруте
Комментировать