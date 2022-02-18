Французская фирма получила контракт на управление контейнерным терминалом в порту Бейрута

Бейрут, 18 февраля. Правительство Ливана предоставило французской компании CMA CGM контракт на управление, эксплуатацию и техническое обслуживание контейнерного терминала в порту Бейрута на ближайшие 10 лет. Информацию о сделке подтвердил министр общественных работ и транспорта Али Хами в комментарии для канала Al Jazeera.

Политик не сообщил подробностей, связанных с условиями контракта. Однако фирма CMA CGM заявила, что планирует инвестировать 33 миллиона долларов в реконструкцию терминала, в том числе путем приобретения портового оборудования и строительства нового хранилища.

«Государственная казна получит десятки миллионов дополнительных долларов», — позже объяснил Хами на пресс-конференции.

French firm gets contract to operate container terminal at Beirut’s port for next decade https://t.co/Em3qbmZ4mA pic.twitter.com/OqtNmSGA0K — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 17, 2022

Председатель и генеральный директор CMA CMG Родольф Сааде заявил, что контракт предусматривает превращение терминала в порту в «ультрасовременный объект», который оживит экономические связи между Ливаном и остальным миром.

«Этот проект подтверждает наше участие в реконструкции Бейрута и укрепляет наши позиции как мирового лидера в сфере терминалов», — сообщила исполнительный директор CMA CGM Таня Сааде Зинни в социальных сетях.

Компания принадлежит франко-ливанской семье миллиардеров Сааде. В прошлом году фирма приобрела контейнерный терминал порта Триполи, расположенный на севере Ливана.

Very pleased to be awarded the concession of the #BeirutPort container terminal. Faithful to our commitment to #Lebanon, we will launch shortly an ambitious investment plan that will transform the terminal into a state-of-the-art facility meeting the best international standards. pic.twitter.com/WPmVuFRCX8 — Rodolphe Saade (@RodolpheSaade) February 17, 2022

Августовская трагедия

В августе 2020 года вследствие нарушений техники безопасности и правил хранения взрывоопасных веществ на одном из складов порта Бейрута произошла детонация петард, которая вызвала взрыв близлежащих 2 750 тонн аммиачной селитры, находившейся там с конца 2013 года. В результате катастрофы погибли более 220 человек, по меньшей мере 6 500 получили ранения. Дома сотен тысяч жителей города были повреждены в разной степени.

Трагедия в морской гавани также усугубила разрушительный экономический кризис в Ливане, в результате которого более трех четвертей населения страны оказались в нищете.

Федеральное агентство новостей /

Примечательно, что спустя 16 месяцев после взрыва никто так и не понес ответственности за произошедшее. Попытки допросить бывших и нынешних ливанских чиновников по подозрению в халатности последовательно блокировались политическим классом республики.

Родственники погибших утверждают, что ливанское правительство намеренно застопорило расследование взрыва. По их мнению, власти должны позволить разбирательству непрерывно продолжаться, а не настаивать на проектах реконструкции и развития порта.

«Они стирают то, что сделали, чтобы сказать: "Хорошо, жизнь продолжается, мы построили новый порт, и все в порядке". Для нас это неприемлемо до завершения расследования, и все виновные должны быть наказаны за то, что они сделали», — прокомментировала последние новости женщина, чья сестра погибла во время катастрофы.

Влияние Франции

Напомним, что Париж является одним из важнейших партнеров Бейрута, с которым Францию связывают глубоко укоренившиеся исторические связи. Пятая республика оказывает значительную финансовую поддержку ближневосточной стране, тем самым еще сильнее укрепляя свое влияние на Ливан.

Exclusive: French reform proposal for Lebanon delves into details https://t.co/9YPapcTmOn pic.twitter.com/4mBfiEM93O — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 2, 2020

На этом фоне Франция активно вмешивается в политическую жизнь республики. Президент Эммануэль Макрон регулярно критиковал Бейрут за неспособность сформировать новое правительство взамен ушедшему в отставку вследствие взрыва в порту и призывал страну к масштабным реформам.

Местные эксперты отмечают, что Париж по-прежнему оказывает серьезное давление на ливанскую элиту, которая регулярно использует «тактику затягивания». Европейский истеблишмент грозит санкциями Бейруту в случае, если хрупкое правительство страны, возглавляемое Наджибом Микати, не проведет экономические и социальные реформы.