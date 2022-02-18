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Политолог: Стягивание Киевом живой силы и техники носит не психологический характер
Политика
Политолог: Стягивание Киевом живой силы и техники носит не психологический характер
Федеральное агентство новостей  / 

Подтягивание Украиной к линии соприкосновения в Донбассе живой силы и техники носит не психологический, а более чем реальный характер. Такое мнение ФАН высказала политолог, заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил Совету Безопасности ООН, что российские войска готовятся начать атаку на Украину «в ближайшие дни».

Как отметила Наталья Макеева, на Западе теперь такое развлечение — угадывать даты российского «вторжения».

«Вот буквально недавно весь мир дрожал от ужаса перед «04:00 16 февраля». Но что-то, похоже, пошло не так, и Россия назло всему «цивилизованному» миру опять самым коварным образом никуда не вторглась. Ладно, объявившая об этом газета The Sun много не потеряла — у нее и без того репутация ниже всякого плинтуса. Поймали свой кусочек всемирного хайпа, сказали «упс» и живут дальше. Но тут — целый Блинкен, госсекретарь США пугает мир «российским вторжением». Впрочем, он немного умнее газеты, он хотя бы точную дату не называет. «Ближайшие дни» — всегда ж можно выкрутиться, сказать, что, мол, раз уж все говорят, что последние времена приблизились, то и «ближайшие дни» — это вообще когда угодно. Может, завтра, а может, через 100 лет», — пояснила Наталья Макеева.

Политолог: Стягивание Киевом живой силы и техники носит не психологический характер
facebook.com / Міністерство оборони України

Однако политолог заметила, что призрак войны обретает плоть. В том, что сейчас происходит в регионе, прослеживается неотвратимость грозных событий. Киев впервые за семь лет, прошедших с подписания так называемого «Минска-2», накопил на линии соприкосновения огромное количество живой силы и техники.

«Кроме того, такая штука, как наемник, стоит денег. И никто не будет просто так, чтобы жути понагонять, нанимать отморозков и селить их на позициях. Даже польских, которые, как известно, не так давно прибыли в ВСУ. В ЛНР сейчас с украинской стороны стоит более 20 танков. Для чего это? Греметь оружием, пугая Новороссию? Да там ребята пуганные, обстрелянные, а кое-кто вообще еще до войны смерти в лицо, работая в шахте, дышит», — добавила Наталья Макеева.

Политолог: Стягивание Киевом живой силы и техники носит не психологический характер
facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Она заметила, что подтягивание Украиной к линии соприкосновения живой силы и техники носит не психологический, а более чем реальный характер. Это говорит о подготовке либо серии крайне серьезных провокаций, либо наступления по всей линии фронта. Она напомнила, что российское руководство неоднократно на разных уровнях заявляло, что не собирается нападать на Украину, но при этом агрессия Киева не останется безнаказанной.

«В принципе, Киев все эти годы занимается тем, что можно обозначить как военные преступления, и внятного механизма принудить его выполнять ранее подписанные договоренности просто не существует», — рассказала Наталья Макеева.

По ее словам, за Киевом стоит коллективный Запад. Киев к войне подталкивает Вашингтон. Западу эта война нужна по многим причинам. И судьба несчастной Украины тут вообще ни при чем. Это и потребность Запада в общем «внешнем враге», и осложнение наметившегося диалога Россия — Европа, и сплочение трещащего по швам НАТО.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.

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