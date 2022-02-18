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Президент Ливана призвал к беспристрастному аудиту Центробанка

Весь мир
Президент Ливана призвал к беспристрастному аудиту Центробанка
Федеральное агентство новостей  / 

Бейрут, 18 февраля. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что финансовый аудит Центрального банка республики должен привести к практическим результатам, не преследуя чьи-либо личные интересы.

Эти слова он произнес в ходе выступления перед недавно сформированной Национальной комиссией по борьбе с коррупцией. Как подчеркнул глава государства, ливанский народ «имеет право знать, куда ушли его сбережения», а партии, которые этому препятствуют, несомненно, причастны к финансовым махинациям при управлении государством и его институтами. Аун отметил, что указанные силы ведут против него информационные кампании и продолжают вводить в заблуждение общественное мнение».

Аудиторская проверка ЦБ, начатая в октябре прошлого года международной компанией Alvarez and Marsal, являлась одним из требований Международного валютного фонда, от которого Ливан рассчитывает получить кредит в размере 9-10 млрд долларов для восстановления экономики, разрушенной кризисом. Организация пока отказывается от предоставления поддержки Бейруту из-за опасений, что деньги будут попросту расхищены на фоне царящих в стране коррупции и произвола властей.

Другими условиями МВФ на переговорах стали реформа банковской и налоговой системы, отмена субсидирования, реструктуризация госдолга и принятие закона о контроле за движением капиталов. Последний уже выдвигался правительством, но не был одобрен парламентом, отправившим его на доработку.

В то время как большинство политических партий и иных сил, причастных к подобным махинациям, препятствуют любым проверкам, президент активно поддерживает аудит. Аун заявил, что это позволит установить виновных в экономическом коллапсе и поможет вернуть доверие как ливанских граждан, так и иностранных партнеров. Его пресс-служба сообщила, что президент продолжит требовать отчета о судьбе 69 из 86 млрд долларов, депонированных ливанскими банками в ЦБ, в то время как государство заимствовало у него не более 5 млрд.

Ранее генпрокурор Горного Ливана Гада Аун выдала ордер на принудительный привод на допрос руководителя Центробанка Рияда Саламе, наложила арест на его имущество и запретила выезд с территории государства. Чиновника подозревают в растрате государственных фондов и прочих махинациях, которые в том числе стали причиной финансового кризиса в стране. Такое решение следователь приняла после того, как банкир трижды отказался добровольно прибыть для дачи показаний.

Тем не менее в очередной раз задача оказалась неосуществимой из-за круговой поруки в высших эшелонах власти — размещенные возле резиденции Саламе сотрудники Сил внутренней безопасности (ISF) не позволили представителям Главного управления общей безопасности, направленных судом на задержание чиновника, войти в его дом. После этого Аун приняла решение привлечь главу ISF Имада Османа к ответственности за созданные на пути судебных властей препятствия.

В свою очередь, члены парламента и правительства подвергли активной критике действия судьи, пытаясь заручиться поддержкой премьер-министра Наджиба Микати. Последний, согласно заявлению его офиса, также выразил неодобрение действиями Аун и проявил солидарность с Османом, назвав обвинения в его адрес «клеветой» и пообещав положить конец «нападкам на престиж государственных институтов».

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