Президент Ливана призвал к беспристрастному аудиту Центробанка

Бейрут, 18 февраля. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что финансовый аудит Центрального банка республики должен привести к практическим результатам, не преследуя чьи-либо личные интересы.

Эти слова он произнес в ходе выступления перед недавно сформированной Национальной комиссией по борьбе с коррупцией. Как подчеркнул глава государства, ливанский народ «имеет право знать, куда ушли его сбережения», а партии, которые этому препятствуют, несомненно, причастны к финансовым махинациям при управлении государством и его институтами. Аун отметил, что указанные силы ведут против него информационные кампании и продолжают вводить в заблуждение общественное мнение».

Lebanon’s President Aoun reiterates support for impartial central bank audit https://t.co/EAnBrs9pek pic.twitter.com/hIEvnbL1w9 — Arab News (@arabnews) February 17, 2022

Аудиторская проверка ЦБ, начатая в октябре прошлого года международной компанией Alvarez and Marsal, являлась одним из требований Международного валютного фонда, от которого Ливан рассчитывает получить кредит в размере 9-10 млрд долларов для восстановления экономики, разрушенной кризисом. Организация пока отказывается от предоставления поддержки Бейруту из-за опасений, что деньги будут попросту расхищены на фоне царящих в стране коррупции и произвола властей.

Другими условиями МВФ на переговорах стали реформа банковской и налоговой системы, отмена субсидирования, реструктуризация госдолга и принятие закона о контроле за движением капиталов. Последний уже выдвигался правительством, но не был одобрен парламентом, отправившим его на доработку.

В то время как большинство политических партий и иных сил, причастных к подобным махинациям, препятствуют любым проверкам, президент активно поддерживает аудит. Аун заявил, что это позволит установить виновных в экономическом коллапсе и поможет вернуть доверие как ливанских граждан, так и иностранных партнеров. Его пресс-служба сообщила, что президент продолжит требовать отчета о судьбе 69 из 86 млрд долларов, депонированных ливанскими банками в ЦБ, в то время как государство заимствовало у него не более 5 млрд.

In the fallout over the failure of Lebanon's central bank governor to turn up for questioning for the 4th time -- an investigative judge is threatening to sue the country's police chief. https://t.co/NIZWl3lpd8 — The New Arab (@The_NewArab) February 16, 2022

Ранее генпрокурор Горного Ливана Гада Аун выдала ордер на принудительный привод на допрос руководителя Центробанка Рияда Саламе, наложила арест на его имущество и запретила выезд с территории государства. Чиновника подозревают в растрате государственных фондов и прочих махинациях, которые в том числе стали причиной финансового кризиса в стране. Такое решение следователь приняла после того, как банкир трижды отказался добровольно прибыть для дачи показаний.

Тем не менее в очередной раз задача оказалась неосуществимой из-за круговой поруки в высших эшелонах власти — размещенные возле резиденции Саламе сотрудники Сил внутренней безопасности (ISF) не позволили представителям Главного управления общей безопасности, направленных судом на задержание чиновника, войти в его дом. После этого Аун приняла решение привлечь главу ISF Имада Османа к ответственности за созданные на пути судебных властей препятствия.

"An investigative judge on Wednesday sued Lebanon’s police chief after accusing him of preventing security forces from bringing in for questioning the central bank governor, who is accused of corruption."https://t.co/TBB7zCx5wk — Justin "The Briar Patch" Coleman (@DemopJ) February 16, 2022

В свою очередь, члены парламента и правительства подвергли активной критике действия судьи, пытаясь заручиться поддержкой премьер-министра Наджиба Микати. Последний, согласно заявлению его офиса, также выразил неодобрение действиями Аун и проявил солидарность с Османом, назвав обвинения в его адрес «клеветой» и пообещав положить конец «нападкам на престиж государственных институтов».