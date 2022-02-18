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Минобороны анонсировало пуски баллистических и крылатых ракет в рамках учений ВС РФ

Армия
Минобороны анонсировало пуски баллистических и крылатых ракет в рамках учений ВС РФ
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 февраля. Российские военные выполнят запуски баллистических и крылатых ракет в рамках учений сил стратегического сдерживания, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, тренировочные мероприятия пройдут 19 февраля. В маневрах задействуют силы ВКС РФ, Южного военного округа, Северного и Черноморского флотов, а также РВСН.

Ранее перехватчики МиГ-31 и истребители Су-30СМ авиации ВВО отработали ликвидацию воздушных целей. Также экипажи выполнили летно-тактические задания в ходе дневных и ночных полетов.

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