Минобороны анонсировало пуски баллистических и крылатых ракет в рамках учений ВС РФ

Москва, 18 февраля. Российские военные выполнят запуски баллистических и крылатых ракет в рамках учений сил стратегического сдерживания, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, тренировочные мероприятия пройдут 19 февраля. В маневрах задействуют силы ВКС РФ, Южного военного округа, Северного и Черноморского флотов, а также РВСН.

Ранее перехватчики МиГ-31 и истребители Су-30СМ авиации ВВО отработали ликвидацию воздушных целей. Также экипажи выполнили летно-тактические задания в ходе дневных и ночных полетов.