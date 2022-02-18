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Глава парламента Ливии Агила Салех призвал поддержать Фатхи Башагу

Весь мир
Глава парламента Ливии Агила Салех призвал поддержать Фатхи Башагу
parliament.ly  /  إدارة تقنية المعلومات

Аль-Кубба, 18 февраля. Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех призвал народ поддержать «правительство стабильности», которое поручено сформировать избранному парламентом премьер-министру Фатхи Башаге.

Салех накануне обратился к гражданам североафриканской страны по случаю одиннадцатой годовщины революции 17 февраля. Во время выступления он отметил, что помощь, оказанная будущему кабинету министров и его главе в выполнении обязанностей, является «важным делом» для решения повседневных проблем и развития государства. Исполнительная власть нуждается в дополнительных усилиях, чтобы обеспечить безопасность и условия для проведения всеобщих выборов.

Неделю назад Палата представителей назначила бывшего министра внутренних дел Фатхи Башагу главой правительства. Ему дали 15 дней на формирование кабмина, которое займется организацией избирательного процесса и объединением государственных учреждений.

Депутат парламента Ибрагим ад-Дарси накануне призвал коллег вынести вотум доверия будущей исполнительной власти. По его словам, предстоящее решение повлияет на судьбу страны.

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ливия палата представителей агила салех
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